Klavdia Petrivna планировала поехать на "Евровидение" и показала конкурсную песню

Загадочная украинская певица Klavdia Petrivna призналась, что планировала принять участие в Национальном отборе на "Евровидении-2025".

Более того, у артистки даже была готова конкурсная композиция, которой она хотела покорить еврофанатов. Однако с каких-то причин, которые Klavdia Petrivna не озвучила, певица не приняла участие в песенном конкурсе. Вместо этого своем Instagram исполнительница опубликовала отрывок конкурсной песни.

"Песня, с которой хотела пойти на "Евровидение", — призналась артистка.

Klavdia Petrivna показала песню, с которой хотела поехать на "Евровидение"

Тем временем пользователи в комментариях под видео уже поделились своими впечатлениями. Подписчики артистки были удивлены, что она хотела участвовать в "Евровидении". Однако многие поклонники Klavdia Petrivna писали, что певица однозначно бы покорила сцену конкурса.

Как классно! Надо было идти!

Здесь нет, что сказать, только слушать!

Песня разорвала бы "Евровидение"!

Напомним, нацотбор на "Евровидение-2025" состоится уже 8 февраля. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой сообщит имя победителя. Сейчас же предлагаем узнать, кому еврофанаты пророчат победу.

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