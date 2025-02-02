Klavdia Petrivna планировала поехать на "Евровидение" и показала конкурсную песню

Пользователи уже поделились своими впечатлениями.
Загадочная украинская певица Klavdia Petrivna призналась, что планировала принять участие в Национальном отборе на "Евровидении-2025".
Более того, у артистки даже была готова конкурсная композиция, которой она хотела покорить еврофанатов. Однако с каких-то причин, которые Klavdia Petrivna не озвучила, певица не приняла участие в песенном конкурсе. Вместо этого своем Instagram исполнительница опубликовала отрывок конкурсной песни.
"Песня, с которой хотела пойти на "Евровидение", — призналась артистка.
Тем временем пользователи в комментариях под видео уже поделились своими впечатлениями. Подписчики артистки были удивлены, что она хотела участвовать в "Евровидении". Однако многие поклонники Klavdia Petrivna писали, что певица однозначно бы покорила сцену конкурса.
- Как классно! Надо было идти!
- Здесь нет, что сказать, только слушать!
- Песня разорвала бы "Евровидение"!
Напомним, нацотбор на "Евровидение-2025" состоится уже 8 февраля. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой сообщит имя победителя. Сейчас же предлагаем узнать, кому еврофанаты пророчат победу.
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