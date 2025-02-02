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Klavdia Petrivna планировала поехать на "Евровидение" и показала конкурсную песню

Klavdia Petrivna планировала поехать на "Евровидение" и показала конкурсную песню

Klavdia Petrivna / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Пользователи уже поделились своими впечатлениями.

Загадочная украинская певица Klavdia Petrivna призналась, что планировала принять участие в Национальном отборе на "Евровидении-2025".

Более того, у артистки даже была готова конкурсная композиция, которой она хотела покорить еврофанатов. Однако с каких-то причин, которые Klavdia Petrivna не озвучила, певица не приняла участие в песенном конкурсе. Вместо этого своем Instagram исполнительница опубликовала отрывок конкурсной песни.

"Песня, с которой хотела пойти на "Евровидение", — призналась артистка.

Klavdia Petrivna показала песню, с которой хотела поехать на "Евровидение"

Klavdia Petrivna показала песню, с которой хотела поехать на "Евровидение"

Тем временем пользователи в комментариях под видео уже поделились своими впечатлениями. Подписчики артистки были удивлены, что она хотела участвовать в "Евровидении". Однако многие поклонники Klavdia Petrivna писали, что певица однозначно бы покорила сцену конкурса.

  • Как классно! Надо было идти!
  • Здесь нет, что сказать, только слушать!
  • Песня разорвала бы "Евровидение"!

Напомним, нацотбор на "Евровидение-2025" состоится уже 8 февраля. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой сообщит имя победителя. Сейчас же предлагаем узнать, кому еврофанаты пророчат победу.

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