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Klavdia Petrivna показала себя без грима на видео из колледжа, где были написаны ее первые хиты

Klavdia Petrivna показала себя без грима на видео из колледжа, где были написаны ее первые хиты

Klavdia Petrivna

Артистка больше не скрывает своего лица за сценическим образом.

Загадочная певица Klavdia Petrivna, настоящее имя которой Соломия Опрышко, раскрывает все больше подробностей о своей жизни до начала стремительной карьеры.

Так, артистка совместно с музыкантом Osty выпустила клип на песню "Не лякай". И уже в первые секунды Klavdia Petrivna на видео показывает, как выглядела до популярности, когда еще училась в музыкальном колледже и пела первые написанные песни в дуэте с певцом. Кстати, именно Osty был еще с начала первых музыкальных шагов будущей звезды и даже в свое время помог ей стать популярнее.

К слову, это то же видеосообщение с Telegram, которое разлетелось по Сети, когда Klavdia Petrivna еще не раскрывала лицо и юзеры отыскивали архивы. А уже в конце клипа два артиста из аудитории учебного заведения перемещаются на сцену Дворца спорта в Киеве, где выступают перед около 10 тыс. аудиторией. Тем самым они доказали, что упорный труд и смелость приводит к блестящему успеху.

"Помните, все началось с кружочка в Telegram?", — написали Klavdia Petrivna и Osty.

Напомним, недавно Klavdia Petrivna отгремела два масштабных концерта в Киеве. После собранного большого количества зрителей в столичном Дворце спорта на 19-летнюю исполнительницу неожиданно посыпалось много хейта. Ранее редакция ТСН.ua рассказывала, из-за чего раскритиковали артистку и кто из известных звезд встал на ее защиту.

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