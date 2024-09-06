Klavdia Petrivna показала себя без грима на видео из колледжа, где были написаны ее первые хиты

Загадочная певица Klavdia Petrivna, настоящее имя которой Соломия Опрышко, раскрывает все больше подробностей о своей жизни до начала стремительной карьеры.

Так, артистка совместно с музыкантом Osty выпустила клип на песню "Не лякай". И уже в первые секунды Klavdia Petrivna на видео показывает, как выглядела до популярности, когда еще училась в музыкальном колледже и пела первые написанные песни в дуэте с певцом. Кстати, именно Osty был еще с начала первых музыкальных шагов будущей звезды и даже в свое время помог ей стать популярнее.

К слову, это то же видеосообщение с Telegram, которое разлетелось по Сети, когда Klavdia Petrivna еще не раскрывала лицо и юзеры отыскивали архивы. А уже в конце клипа два артиста из аудитории учебного заведения перемещаются на сцену Дворца спорта в Киеве, где выступают перед около 10 тыс. аудиторией. Тем самым они доказали, что упорный труд и смелость приводит к блестящему успеху.

"Помните, все началось с кружочка в Telegram?", — написали Klavdia Petrivna и Osty.

Напомним, недавно Klavdia Petrivna отгремела два масштабных концерта в Киеве. После собранного большого количества зрителей в столичном Дворце спорта на 19-летнюю исполнительницу неожиданно посыпалось много хейта. Ранее редакция ТСН.ua рассказывала, из-за чего раскритиковали артистку и кто из известных звезд встал на ее защиту.

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