Klavdia Petrivna полностью показала лицо без очков и масок и публично обратилась к фанатам

Загадочная певица Klavdia Petrivna полностью показала свое лицо без масок и очков и сделала первое публичное заявление.

С интригой юная исполнительница покончила на втором большом концерте во "Дворце спорта", который состоялся 31 августа. Если же на первом выступлении артистка хоть и сняла маску и массивную шляпу, однако глаза спрятала под очками. Уже на втором концерте с интригой было покончено.

Klavdia Petrivna наконец-то полностью показала свое лицо. На сцене в образе загадочной певицы действительно выступает юная Соломия Опришко.

Klavdia Petrivna покончила с интригой и показала свое лицо без масок и очков

Кроме того, Klavdia Petrivna во время концерта наконец сделала первое публично заявление, к слову, раньше она общалась только в социальных сетях. Артистка обратилась к фанатам и призналась, что обращала внимание и прислушивалась к критике. Однако Опришко решила, что пора двигаться своей дорогой и делать собственные шаги, не принимая во внимание хейт.

"Я читала каждый ваш комментарий и старалась прислушаться абсолютно ко всем. И случилось так, что очень логично, я запуталась. Поэтому во время поедания дельных советов от дельных людей, во время глубоких раздумий, я в конце концов решила: критику оставляю критикам, а я пойду своей дорогой. Когда-нибудь, увидимся в последний раз. А сейчас я для вас, а вы для меня здесь, без масок, шляп и украшений", - обратилась к фанатам артистка.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что известно о Klavdia Petrivna. Предлагаем узнать, как артистка стремительно набирала популярность, кто ей помог засверкать на сцене и в какие скандалы она уже успела попасть.

Klavdia Petrivna впервые полностью показала лицо на своем концерте

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