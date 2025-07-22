Klavdia Petrivna появилась на публике без грима и шляп: как выглядит 19-летняя звезда сейчас

Klavdia Petrivna

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Украинская певица Klavdia Petrivna организовала встречу со своими поклонниками.

Так, 22 июля звезда провела закрытую встречу, куда пригласила всех желающих посмотреть премьеру TikTok-сериала "Сеанс" и заслушать музыкальные новинки. На благотворительное мероприятие Klavdia Petrivna пришла в довольно необычном для нее амплуа — без шляп, париков или даже грима. Исполнительница выбрала для себя платье-рубашку, высокие носки и легкую обувь. Образ исполнительница дополнила очками.

В течение мероприятия Klavdia Petrivna не только успела порадовать фанов новыми проектами, но и дать ответы на вопросы. В частности, музыкальный обозреватель и блогер Роман Бутурлакин поинтересовался планами певицы на Нацотбор на "Евровидение" и опубликовал ее ответ в своем Instagram.

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Klavdia Petrivna

По словам певицы, она не любит любые соревнования, поэтому идею с подачей заявки на конкурс пока отвергает. Хотя добавляет, что ее позиция может измениться, поэтому осторожна с обещаниями.

"У меня такой мечты никогда не было, но я зарекаться не хочу, потому что, возможно, я передумаю, но пока я этим не горю. Действительно, мне бы не хотелось участвовать в каких-то конкурсах, я с детства не люблю конкурсы, потому что я там проигрывала. Время покажет, но пока в планах нет", — сказала Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna

Напомним, недавно певица Ирина Билык показала свое фото из юности, где ее внешность просто не узнать.