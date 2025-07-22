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Klavdia Petrivna появилась на публике без грима и шляп: как выглядит 19-летняя звезда сейчас
Певица также ответила, планирует ли податься на Нацотбор на "Евровидение".
Украинская певица Klavdia Petrivna организовала встречу со своими поклонниками.
Так, 22 июля звезда провела закрытую встречу, куда пригласила всех желающих посмотреть премьеру TikTok-сериала "Сеанс" и заслушать музыкальные новинки. На благотворительное мероприятие Klavdia Petrivna пришла в довольно необычном для нее амплуа — без шляп, париков или даже грима. Исполнительница выбрала для себя платье-рубашку, высокие носки и легкую обувь. Образ исполнительница дополнила очками.
В течение мероприятия Klavdia Petrivna не только успела порадовать фанов новыми проектами, но и дать ответы на вопросы. В частности, музыкальный обозреватель и блогер Роман Бутурлакин поинтересовался планами певицы на Нацотбор на "Евровидение" и опубликовал ее ответ в своем Instagram.
По словам певицы, она не любит любые соревнования, поэтому идею с подачей заявки на конкурс пока отвергает. Хотя добавляет, что ее позиция может измениться, поэтому осторожна с обещаниями.
"У меня такой мечты никогда не было, но я зарекаться не хочу, потому что, возможно, я передумаю, но пока я этим не горю. Действительно, мне бы не хотелось участвовать в каких-то конкурсах, я с детства не люблю конкурсы, потому что я там проигрывала. Время покажет, но пока в планах нет", — сказала Klavdia Petrivna.
Напомним, недавно певица Ирина Билык показала свое фото из юности, где ее внешность просто не узнать.