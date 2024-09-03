Klavdia Petrivna раскрыла лицо и нарвалась на хейт: почему критикуют певицу и как за нее вступились

Украинская певица Klavdia Petrivna успешно отыграла два больших сольных концерта в Киеве и породила немало дискуссий о ее выступлении и образе в Сети.

Так, почти год исполнительница держала свое настоящее лицо и имя в секрете, что сделало Klavdia Petrivna настоящим феноменом года. Так что пылкие поклонники звезды-инкогнито не могли дождаться ее собственных концертов и момента, когда она раскроет все карты.

В результате, певица услышала просьбу своих фанатов и отыграла сольные концерты в Киеве, где впервые показала настоящее лицо перед почти 16 тыс. зрителей. Это произвело настоящий фурор в Сети. И даже через несколько дней после масштабного шоу горячие обсуждения выступления юной Соломии Опрышко, которая все время стояла за образом Klavdia Petrivna, не утихают.

Klavdia Petrivna покончила с интригой и показала свое лицо без масок и очков

Редакция ТСН.ua предлагает разобраться, почему сейчас так много хейта вокруг Klavdia Petrivna и кто из знаменитостей уже стал на ее защиту.

Почему и из-за чего захейтили Klavdia Petrivna

Волна хейта в сторону исполнительницы началась как гром среди ясного неба. Так, еще до объявления концертов поклонники Klavdia Petrivna просили звезду раскрыть свое лицо и обещали, что ни за что не будут упрекать. Ведь, как известно, юная звезда еще до популярности признавалась, что она специально долго пряталась за масками и шляпами из-за неуверенности в будущем успехе карьеры.

Klavdia Petrivna / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Однако произошло не так, как предполагалось. И почти сразу после раскрытия лица и подтверждения слухов, что Klavdia Petrivna – это 19-летняя Соломия Опрышко, юзеры принялись критиковать ее внешность. Мол, у певицы были непонятные концертные наряды и ужасный макияж. Более того, пользователи, чувствуя безнаказанность в Сети, начали переходить границы и полноценно оскорблять Соломию.

Ей 19 лет? На вид 40 лет минимум

Как-то образ подобран не очень удачно

Сельский выпускной или кассирша Галя из АТБ

Когда неподвижно стояла под торшером, то выглядела лучше

Теперь понятно, почему она раньше не показывалась

Klavdia Petrivna / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

На этом в Сети не остановились. После критики красоты артистки они принялись оценивать ее вокал и сравнивать его с ее студийными записями, несмотря на то, что 19-летняя Klavdia Petrivna лишь дебютировала и имела право на незначительные недостатки из-за волнения.

Что-то мне подсказывает, что ее подменили, потому что не может она так петь

Ну вживую… Она еще не готова

Ее карьера закончилась после такого исполнения

Она пьяна?

Кроме того, некоторые считали, что концерт Klavdia Petrivna прошел "вне контекста" и довольно мало в течение шоу упоминалась война в Украине. Тем не менее, артистка во время своего концерта поднимала красноречивые плакаты с оглаской освобождения военнопленных и призвала обратить внимание на трагедию в Глухове.

Klavdia Petrivna

Как вступились за певицу украинские знаменитости

Стоит отметить, что среди многочисленных критиков нашлись и те, кто стал на сторону Klavdia Petrivna и искренне выразил ей свою поддержку и восторг от незабываемого феерического шоу.

В частности, к хейтерам Klavdia Petrivna обратилась певица Jerry Heil и сделала заявление: "Люди, которые пишут, что им не понравился концерт Клавдии… Вы понимаете, что она это читает, скорее всего? Девушке 19 лет – она уже собрала два Дворца спорта. Надеюсь, вы были такие же успешные в 19. Хотя даже это не дает права вам считать, что в Интернете позволено все. Мне досадно, что в вашей жизни произошло что-то такое, что лишило вас эмпатии".

Klavdia Petrivna / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Певец Павел Зибров также посетил первый концерт загадочной исполнительницы и рассказал, что очень гордится таким достижением 19-летней Klavdia Petrivna и пожелал успеха: "Мне понравилось! Красивые постановки, балет, костюмы, сцена, звучит классно, держит зал! В 19 лет собрать два Дворца спорта и держаться во всех топ-чартах – огромное уважение! Удачи!".

Комик Иван Люленов также поделился впечатлениями от концерта и признался, что выступление Klavdia Petrivna показалось ему очень насыщенным и непревзойденным из-за постановок: "Ощущение, будто я пришел не на концерт, а в театр на спектакль. Очень много хореографии, актерской игры и драматургии. Этот концерт меня очень поразил и вызвал очень много разных эмоций".

Концерт Klavdia Petrivna / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

К тому же некоторые украинцы также не сдерживали своего возмущения от негативных комментариев в сторону исполнительницы и отметили, что уже ожидают следующие концерты Klavdia Petrivna в разных городах Украины.

Для девушки, которая дает первый сольный концерт без опыта, еще и во Дворце спорта это очень круто. Пусть диванные критики попытаются сделать что-то свое, лучше, а потом говорят

Не читайте комментарии, вы очень красивая и талантливая! Люди пишут злые слова от зависти. Продолжайте свой творческий путь, вы свежий глоток воздуха в украинской музыке

Вы прекрасна! Невероятная энергия, все было феерично! С нетерпением жду новых релизов и концертов

Реакция Klavdia Petrivna на хейт в Сети

Несмотря на весь негатив, юная артистка, кажется, совсем не обращает внимания на хейт. Еще со сцены в киевском Дворце спорта Klavdia Petrivna отметила, что совсем не беспокоится об этом и "критику оставляет критикам".

"Я читала каждый ваш комментарий и старалась прислушиваться абсолютно ко всем. Во время поедания дельных советов от дельных людей, во время глубоких раздумий, я в итоге решила: критику оставляю критикам, а я пойду своей дорогой. Когда-то, увидимся в последний раз. А сейчас я для вас, а вы для меня здесь, без масок, шляп и украшений", — обратилась к фанатам артистка.

Klavdia Petrivna впервые полностью показала лицо на своем концерте

Тем временем продюсер звезды отмечает, что Klavdia Petrivna будет продолжать развивать свою блестящую карьеру и еще неоднократно удивит своих поклонников.

"Она впервые встретилась со своими фанами, которые были в восторге. Получила очень много эмоций, которые будут вдохновлять ее на создание новых крутых композиций. Ей есть куда расти, есть куда развиваться. Мы покажем", — заинтриговала Екатерина Шевченко.

Напомним, что недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала, что известно о Klavdia Petrivna. В частности, как артистка стала популярной,кто ей помог в творчестве и в какие скандалы она попадала.

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