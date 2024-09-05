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Klavdia Petrivna стала жертвой мошенников после раскрытия ее миллионных доходов

Klavdia Petrivna стала жертвой мошенников после раскрытия ее миллионных доходов

Klavdia Petrivna / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

Артистка рассказала, что именно произошло.

Популярная певица Klavdia Petrivna, которая недавно показала свое лицо без сценического образа, стала жертвой мошенников.

Об этом исполнительница сообщила на странице в Instagram. Артистка рассказала, что неизвестные создали страницу в фотоблоге якобы от ее имени. Однако певица уверяет, что у нее только один официальный аккаунт, а к остальным она никакого отношения не имеет.

Мошенники от имени Klavdia Petrivna организовали благотворительный сбор и собирают средства якобы на помощь военным. Артистка призывает не вестись на подобные сообщения от аферистов и не переводить деньги и такие "сборы" от ее имени, а следить за информацией только на официальной странице Klavdia Petrivna.

Мошенники от имени Klavdia Petrivna собирают средства / © instagram.com/klavdia_petrivna
Мошенники от имени Klavdia Petrivna собирают средства / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

"Снова фейковая страница собирает средства от моего имени. Мои дорогие, очень прошу вас не верить никаким страницам, кроме этой и также никуда, кроме официального сбора, не перечислять средства. К странице "solomiia_1307" я не имею никакого отношения. Я с вами здесь, и больше ни на одной из страниц в Instagram", — заверила артистка.

Что интересно, это произошло тогда, когда в Сети раскрыли доход исполнительницы. Ранее СМИ предположили, сколько артистка заработала средств благодаря двум большим концертам в Киеве. Правда, сумму учитывали без затрат, так что фактический доход певицы совсем невелик.

Klavdia Petrivna покончила с интригой и показала свое лицо без масок и очков

Klavdia Petrivna покончила с интригой и показала свое лицо без масок и очков

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