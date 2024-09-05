Klavdia Petrivna стала жертвой мошенников после раскрытия ее миллионных доходов

Популярная певица Klavdia Petrivna, которая недавно показала свое лицо без сценического образа, стала жертвой мошенников.

Об этом исполнительница сообщила на странице в Instagram. Артистка рассказала, что неизвестные создали страницу в фотоблоге якобы от ее имени. Однако певица уверяет, что у нее только один официальный аккаунт, а к остальным она никакого отношения не имеет.

Мошенники от имени Klavdia Petrivna организовали благотворительный сбор и собирают средства якобы на помощь военным. Артистка призывает не вестись на подобные сообщения от аферистов и не переводить деньги и такие "сборы" от ее имени, а следить за информацией только на официальной странице Klavdia Petrivna.

Мошенники от имени Klavdia Petrivna собирают средства / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

"Снова фейковая страница собирает средства от моего имени. Мои дорогие, очень прошу вас не верить никаким страницам, кроме этой и также никуда, кроме официального сбора, не перечислять средства. К странице "solomiia_1307" я не имею никакого отношения. Я с вами здесь, и больше ни на одной из страниц в Instagram", — заверила артистка.

Что интересно, это произошло тогда, когда в Сети раскрыли доход исполнительницы. Ранее СМИ предположили, сколько артистка заработала средств благодаря двум большим концертам в Киеве. Правда, сумму учитывали без затрат, так что фактический доход певицы совсем невелик.

Klavdia Petrivna покончила с интригой и показала свое лицо без масок и очков

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