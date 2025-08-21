Klavdia Petrivna в новом трогательном клипе предстала без своей фирменной маски

Клавдия Петровна / © instagram.com/klavdia_petrivna

Украинская певица Klavdia Petrivna предстала без своей культовой маски в новой композиции «Журба», ставшей настоящим символическим жестом.

Песня посвящена теме потери, человечности и внутренней борьбе. По словам артистки, мы видим несколько элементов в видео, которые метафорически заканчивают свой цикл «жизни».

Это память и душа, и воспоминания, и время вместе с его неумолимостью — в видео присутствуют несколько элементов, которые образно у каждого могут быть разные, но все они исчезают и останавливают свое движение, свою жизнь.

«Когда ты видел потери, ты не можешь не пропустить это через себя. «Журба» — о том, что звучит внутри, даже когда мир замирает», — поделилась артистка.

В видео Klavdia Petrivna погружает зрителей в пространство остановленного времени, где оживают образы памяти и мгновения, которые бесследно исчезают, завершая жизненный цикл. Именно в этой работе певица появилась без маски, будто демонстрируя уязвимость и настоящие эмоции.

Клип уже вызвал большой резонанс среди поклонников, которые отмечают глубину смыслов и искренность артистки:

Это так сильно! Мурашки были все время.

Эта песня, как всегда, в самое сердце! Еще и дата выхода песни пришлась на такой тяжелый день, как масштабный обстрел Украины, поэтому каждое слово рвет душу. Спасибо Вам!

Вы прекрасна! И я не прекращу это повторять! Наконец увидели вас без образов, а такой какая Вы есть.

