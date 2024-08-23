Klavdia Petrivna впервые появилась без маски на видео и неожиданно спела вместе с известной группой

Артисты утверждают, что сотрудничества не должно было быть.

Украинская певица Klavdia Petrivna и группа TVORCHI представляют новый хит "Орбіти".

В новой композиции с легкой иронией изображаются две сильные личности, которые одновременно хотят быть вместе и не уступают друг другу. Более того, этот месседж звезды ретранслировали через интересный клип, в котором загадочная Klavdia Petrivna впервые сняла маску и открыла свое лицо. Так, певица предстала на съемочной площадке в платке, который скрыл ее волосы, и винтажных очках. Таким образом знаменитость распрощалась с таинственным образом и открыла черты своего лица, породив среди поклонников массу новых предположений.

К слову, до недавнего времени идеи спеть вместе TVORCHI и Klavdia Petrivna не имели, ведь музыканты работают в разных жанрах. Так что, по их словам, все зарождалось спонтанно и в конце результат превзошел любые ожидания.

"Это был чистый эксперимент. Мы познакомились прямо на студии, встретились там даже немного настороженные друг к другу. Но уже через час-два все понеслось: музыка, текст… "Ми пишемо історію пером, і підемо обоє на компроміс", — это слова из песни "Орбіти". Мы писали то, что чувствовали в моменте, поэтому она вышла одновременно правдивая, игривая и с характером", — рассказали о новой песне "Орбіти" Klavdia Petrivna и TVORCHI.

Напомним, недавно певец Владимир Дантес наехал на своих коллег за попытки рассекретить настоящее имя Klavdia Petrivna.

Читайте также: