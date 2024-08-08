Klavdia Petrivna впервые в клипе показалась без маски и шляпы и раскрыла свое лицо

Артистка представила видеоработу на новую песню, где поклонники заметили интересную теорию.
Загадочная певица Klavdia Petrivna, которая интригует своей таинственностью, выпустила дуэтную песню с артисткой Машей Кондратенко.
Исполнительницы спели зажигательный трек, который получил название "Їде дах". Также артистки уже успели выпустить клип на композицию, где поклонники заметили интересную теорию.
По сюжету видео сначала в центре внимания находится Маша Кондратенко, которой в свое время приписывали, что именно она Klavdia Petrivna. Однако в клипе эта теория полностью развеялась. Впоследствии на видео появляется и сама загадочная артистка. Все остальные герои ролика были просто ошеломлены, что наконец-то ее увидели. Конечно, она предстала в шляпе и якобы скрывала лицо. Однако фанаты заметили интересную деталь.
К слову, в клипе засветилась Соломия Опришко. В сети неоднократно указывалось, что именно она является Klavdia Petrivna. В клипе на песню "Їде дах" Соломия сначала сидела с другими персонажами на диване и смотрела телевизор. Пока пела свою партию Кондратенко, Опришко все время присутствовала. Однако, как только появилась Klavdia Petrivna, Соломия исчезла.
Пользователи Сети убеждены, что настоящая Klavdia Petrivna таким образом наконец-то показалась без сценического образа и полностью засветила лицо. По их мнению, если бы Соломия была не загадочной певицей, то просто бы не исчезла, когда она начала исполнять свою партию.
Напомним, недавно исполнительница Надя Дорофеева неожиданно выпустила новую песню. Также артистка поделилась своим важным достижением.
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