Klavdia Petrivna впервые в клипе показалась без маски и шляпы и раскрыла свое лицо

Загадочная певица Klavdia Petrivna, которая интригует своей таинственностью, выпустила дуэтную песню с артисткой Машей Кондратенко.

Исполнительницы спели зажигательный трек, который получил название "Їде дах". Также артистки уже успели выпустить клип на композицию, где поклонники заметили интересную теорию.

Klavdia Petrivna / Фото: скриншот с видео

По сюжету видео сначала в центре внимания находится Маша Кондратенко, которой в свое время приписывали, что именно она Klavdia Petrivna. Однако в клипе эта теория полностью развеялась. Впоследствии на видео появляется и сама загадочная артистка. Все остальные герои ролика были просто ошеломлены, что наконец-то ее увидели. Конечно, она предстала в шляпе и якобы скрывала лицо. Однако фанаты заметили интересную деталь.

К слову, в клипе засветилась Соломия Опришко. В сети неоднократно указывалось, что именно она является Klavdia Petrivna. В клипе на песню "Їде дах" Соломия сначала сидела с другими персонажами на диване и смотрела телевизор. Пока пела свою партию Кондратенко, Опришко все время присутствовала. Однако, как только появилась Klavdia Petrivna, Соломия исчезла.

Соломия Опришко в клипе Klavdia Petrivna и Маши Кондратенко / Фото: скриншот с видео

Пользователи Сети убеждены, что настоящая Klavdia Petrivna таким образом наконец-то показалась без сценического образа и полностью засветила лицо. По их мнению, если бы Соломия была не загадочной певицей, то просто бы не исчезла, когда она начала исполнять свою партию.

Кадр из клипа Klavdia Petrivna и Маши Кондратенко / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно исполнительница Надя Дорофеева неожиданно выпустила новую песню. Также артистка поделилась своим важным достижением.

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