Klavdia Petrivna второй раз за неделю стала жертвой мошенников и удивила, как это произошло

Популярная певица Klavdia Petrivna второй раз за неделю стала жертвой мошенников в Сети.

Печальной новостью артистка поделилась со своими поклонниками в Telegram. На этот раз злоумышленники взломали официальный аккаунт звезды в Instagram. Klavdia Petrivna отметила, что пока что у нее нет доступа к фотоблогу, поэтому она обратилась к поклонникам и попросила не верить сомнительным сообщениям от ее имени в Сети, а особенно не откликаться на просьбу перевести средства.

"Мою страницу в Instagram сломали, пожалуйста, не присылайте средства или какие-либо личные данные на эту страницу", — обратилась к фанатам знаменитость.

Klavdia Petrivna стала жертвой мошенников

Klavdia Petrivna пока не знает, кто это сделал и с какой целью. Впрочем, команда звезды уже работает над тем, чтобы вернуть доступ к аккаунту певицы.

Отметим, это уже второй раз за неделю Klavdia Petrivna становится жертвой мошенников. Ранее аферисты от ее имени регистрировали аккаунт в фотоблоге и собирали средства, которые якобы пойдут на благотворительность. Тогда певица просила не вестись на подобные сообщения.

Напомним, только в конце августа Klavdia Petrivna показала свое настоящее лицо и раскрыла имя. Загадочной артисткой оказалась юная Соломия Опришко. Недавно девушка показывала, как создавала свои первые хиты и где они были написаны.

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