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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Klavdia Petrivna застали в Одессе без маски в компании известного певца

Артистка удивила неожиданным атмосферным дуэтом.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Даниил Лещинский и Klavdia Petrivna

Даниил Лещинский и Klavdia Petrivna

Украинская певица Klavdia Petrivna окончательно избавилась от узнаваемой маски и прогулялась по Одессе с известным певцом.

Конечно, все это было сделано в рамках совместного дуэта. Артистка представила новинку, над которой работала с группой Ziferblat, которая представляла Украину на «Евровидении-2025». Для коллектива это лишь четвертый фит, а вот для певицы это сотрудничество, которое началось с неожиданного предложения и демоверсии, которая сразу ее заинтересовала.

Работу над песней, которая получила название «По знайомим» начали прошлой осенью. Композиция рассказывает о двух мирах, которые могут пересечься, но никогда не будут вместе. Возможно слишком абстрактно, но слушатели сами почувствуют ее вайб.

Еще до официального релиза пользователи TikTok начали делиться архивными фото и видео из своей жизни, которые дополняли треком. Так композиция получила еще одно прочтение: возможность вернуться к счастливым моментам прошлого.

Вместе с треком артисты презентовали mood video, где Klavdia Petrivna предстает в повседневном образе — без масок и концертных нарядов. Его сняли в течение одного осеннего дня в Одессе: прогулки по историческому центру, море и общение между исполнителями.

Для съемок использовали карманную VHS-камеру в форме брелка. Она позволила зафиксировать спонтанные моменты и реакции артистов без постановочных сцен.

Именно в Одессе песня впервые прозвучала вживую: фрагмент «По знайомим» исполнили на одном из концертов тура Klavdia Petrivna еще до официальной премьеры.

Напомним, недавно певица Алина Гросу представила танцевальную песню Asti. В клипе на композицию артистка похвасталась пышным бюстом и осиной талией.

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