Клавишник группы "Океан Эльзы" объяснил, почему до сих пор не имеет украинского паспорта

Милош Елич

Музыкант и клавишник группы "Океан Эльзы" Милош Елич рассказал, планирует ли получить украинское гражданство.

Участник одной из известнейших групп страны уже длительное время проживает в Украине, здесь родились его дети. Правда, в комментарии ТСН.ua Милош признается, что не готов отказаться от сербского гражданства в пользу украинского.

"Я живу в Украине уже 25 лет. У меня нет украинского паспорта, но у меня есть вид на постоянное жительство. То есть я не гражданин Украины, но резидент. То есть у меня есть все права, я могу свободно работать, свободно жить. Вообще, честно говоря, о получении украинского гражданства я никогда не думал, потому что я и без паспорта считаю Украину своим домом", - рассказал ТСН.ua Милош Елич.

Композитор Милош Елич написал музыку к фильму "Малевич" / © Кирил Абраменко

Поддержать друга на премьеру пришли его коллеги по группе "Океан Эльзы" (на фото - вместе с режиссером Дарьей Онищенко) / © Кирил Абраменко

Также мы не могли не спросить Милоша о предстоящем фильме, посвященном истории группы "Океан Эльзы". Напомним, в этом легендарном коллективе он играет на клавишных уже больше 20 лет.

Документальный фильм называется "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма". Его премьера на больших экранах запланирована уже на 6 ноября.

"Да, я его уже смотрел, но мне не очень хочется спойлерить. Скажу только то, что в нем были кадры, о существовании которых я узнал впервые. А еще там есть много историй, связанных с "Океаном Эльзы", о которых я сам не знал и узнал именно из этого фильма. Поэтому уверен, что зрители увидят действительно много неожиданного и интересного", - заинтриговал Милош Елич.

Напомним, ранее Милош впервые рассказал, как породнился со Святославом Вакарчуком.