Кличко дал важное обещание своей бывшей Гайден Панеттьери незадолго до ее смерти: о чем говорилось

Панеттьер, Кличко и их дочь

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Американская актриса Гайден Панеттьери , умершая 16 августа в возрасте 36 лет, незадолго до смерти рассказала о важном обещании, которое они дали друг другу с его бывшим женихом, украинским боксером Владимиром Кличко .

Об этом Панеттьери говорила в интервью Fox News Digital , обнародованном 20 июля.

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Речь шла об их общей дочери Кае, которая после разрыва пары осталась жить с отцом.

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По словам актрисы, несмотря на сложное прошлое, им с Кличко удалось сохранить хорошие отношения. Они договорились никогда не говорить дочери плохо друг о друге .

"Мы пообещали друг другу, что никогда не скажем нашему ребенку плохого слова друг о друге", - рассказывала Панеттьери.

Она отмечала, что эта договоренность была для нее особенно важна из-за собственного опыта детства. По словам актрисы, они с Кличко придерживались этого обещания.

После смерти Панеттьери слова Кличко фактически подтвердили, что он намерен выполнять их договоренность и дальше. В сообщении, посвященном бывшей невесте, боксер подчеркнул, что всегда будет говорить их дочери о матери с уважением и сделает все, чтобы Кая помнила, каким человеком она была.

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Дочь Кличко и Панеттьери живет с отцом

Кая родилась в декабре 2014 года. После рождения дочери Панеттьери переживала послеродовую депрессию, а позже открыто рассказывала о борьбе с зависимостью от алкоголя и наркотических веществ.

В 2018 году полная опека над девочкой перешла к Кличко. Сама актриса называла подписание соответствующих документов одним из самых болезненных моментов своей жизни. В то же время она объясняла, что в конце концов решила не начинать публичную борьбу за ребенка, поскольку боялась нанести ему психологический ущерб.

В июльском интервью Панеттьери рассказывала, что часто ездила в Европу и много общалась с 11-летней Каей через FaceTime. Она называла их связь очень крепкой и говорила, что дочь все больше интересуется ее жизнью.

Смерть актрисы и эксневесты Кличко Гайден Панеттьери — последние новости

Напомним, 16 августа в возрасте 36 лет скончалась американская актриса и экснареченная Кличко Гайден Панеттьери . Она не дожила до дня рождения пять дней. Она открыто говорила о своей борьбе с алкогольной зависимостью и депрессией, в частности, после рождения дочери 2014 года.

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Панеттьери нашли без сознания в апартаментах в Гринвилле (штат Южная Каролина), где она временно проживала. Как сообщает TMZ, на обнародованной записи разговоров диспетчеров упоминаются остановка сердца и передозировка.

После внезапной смерти американской актрисы Гайден Панеттьери друзья и коллеги со всего Голливуда щемяще поделились воспоминаниями о ней.

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