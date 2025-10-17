Кличко раскрыл детали карьеры сыновей и общается ли с экс-супругой Егоровой: "Не желаю этого детям"

Виталий Кличко и Наталья Егорова, их сын Максим

Мэр Киева Виталий Кличко редко говорит о личной жизни, однако на этот раз сделал исключение.

Так, политик впервые за долгое время поделился подробностями о двух сыновьях и нынешних отношениях с бывшей женой Натальей Егоровой, с которой прожил более 25 лет. По словам политика, его 20-летний сын Максим активно занимается спортом и имеет все шансы продолжить спортивную династию. Сейчас юноша играет в баскетбол с украинской командой, а его отец не исключает возможность возвращения сына в Украину.

«У него рост два метра и 18 см, то есть на голову выше меня, то ему сам бог подсказывал, какой спорт он должен был выбрать. Держу кулаки, чтобы он показал хороший результат. Он находится в тени отца, учитывая спортивные достижения, но желаю ему выйти из нее. Он родился за границей, когда я там работал. Там всю жизнь провел и является украинцем. У него течет украинская кровь и он играет за сборную Украины. Убежден, что обязательно (вернется в Украину — прим. ред.)», — рассказал Виталий в комментарии шоу «Утро в большом городе».

Наталья Егорова с тремя детьми от Виталия Кличко / © instagram.com/natalia_yegorova

Старший сын Егор, которому уже 25 лет, в прошлом году окончил Лондонскую школу экономики и планирует продолжить обучение. Сам Кличко признается, что становиться политиком ему не советует, несмотря на его полученную специальность и профессиональные знания.

«Университет. Бизнес и менеджмент. Я им не советую (идти в политику — прим. ред.). Политика — это большое озеро с дерьмом. Я не желаю этого детям, хотя так случилось, что я плаваю в этом озере», — признался мэр Киева.

В то же время Кличко дал редкий комментарий относительно своей бывшей жены Натальи Егоровой, с которой он развелся в 2022 году после 25 лет брака. Политик честно признался, что сейчас их отношения прекрасные и они совместно решают вопросы о трех общих детях — двух сыновьях и дочери Елизаветы-Виктории.

«Намного лучше, чем до того. Общаемся и решаем проблемы, понимаем друг друга», — коротко резюмировал звезда.

