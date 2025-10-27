Кличко раскрыл подробности личной жизни после развода: "Официально сердце свободно, но оно занято"

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко раскрыл подробности личной жизни после развода с женой Натальей Егоровой.

С 2022 года политик официально холостяк. Ведущая проекта "Тур зірками" поинтересовалась у Виталия Кличко, возможно, что-то с тех пор изменились в его личной жизни и ходит ли он на свидания. Мэр Киева уверяет, что сейчас полностью погружен в работу. А единственные свидания, которые сейчас происходят в его жизни, это встречи с киевлянами.

"Какие свидания? У меня прием граждан с утра до вечера! Вот это мои свидания, где ко мне обращаются с просьбами решить вопросы людей. Вот такие свидания у меня", - говорит мэр Киева.

Виталий Кличко уверяет, что времени на личную жизнь у него нет. По его словам, он крайне редко встречается с детьми, а о поиске любви речь вообще не идет. Также Кличко добавил, что его сердце сейчас полностью занято работой.

"Официально сердце свободно, но оно занято делами и занято городом. Времени не хватает, очень большая нагрузка. Нам нужно преодолевать вызовы, а все остальное будет потом", - подытожил политик.

