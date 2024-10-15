Кличко резко отреагировал на вопрос об экс-невесте Панеттьери – мать его 9-летней дочери

Недавно распространились слухи, что голливудская актриса находится на лечении в реабилитационном центре.

Украинский боксер Владимир Кличко резко отреагировал на вопрос о бывшей невесте, американской актрисе Хайден Панеттьери, от которой у него 9-летняя дочь.

На днях распространились слухи, что артистку принудительно отправили на лечение в реабилитационный центр. Поэтому журналистка "Люкс ФМ" поинтересовались у спортсмена, поддерживает ли он с ней связь. Впрочем, реакция Кличко была достаточно резкой. Он оборвал журналистку на полслове, поблагодарил за интервью и сразу же ушел. Что интересно, такая реакция у спортсмена была лишь на вопрос о Панеттьери. До этого он делился личным и охотно рассказывал об их семейных отношениях с братом Виталием.

"Спасибо за интервью! Хорошего вечера, спасибо!" – сказал журналистке Кличко, после чего сразу же ушел.

Владимир Кличко, Хайден Панеттьери и их общая дочь / Фото: Твиттер/Хайден Панеттьери

Отметим, Хайден Панеттьери и Владимир Кличко обручились в 2013 году. Уже в декабре 2014-го у пары родилась дочь Кая-Евдокия. Летом 2018 года влюбленные разошлись. Дочь проживает с отцом и бабушкой.

Напомним, недавно распространились слухи, что родные Хайден Панеттьери отправили ее на лечение в реабилитационный центр, ведь у нее случился срыв. Ранее актриса злоупотребляла наркотическими веществами и алкоголем. Артистка после сплетен вышла на связь и раскрыла, где находится.

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