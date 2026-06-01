Кличко резко высказался о воспитании 11-летней дочери с экс-невестой, которая совершила каминг-аут

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери / © Getty Images

Украинский боксер Владимир Кличко категорически отреагировал на вопрос о своей дочери Кае-Евдокии.

Спортсмен воспитывает 11-летнюю наследницу, которая родилась в отношениях с американской актрисой Хайден Панеттьери. После разрыва пары девочка осталась жить с отцом в Европе, а полную опеку над ней Кличко получил еще в 2018 году.

Недавно в проекте "Люкс ФМ" журналистка Наталья Тур попыталась расспросить спортсмена о дочери и особенностях ее воспитания. Однако разговор оказался коротким. Владимир сразу дал понять, что не намерен обсуждать семейные дела.

«Личную жизнь отказываюсь комментировать», — лаконично заявил боксер.

В отличие от Кличко, Хайден Панеттьери ранее неоднократно делилась подробностями о дочери. В частности, актриса откровенно говорила о послеродовой депрессии, из-за которой ей было сложно справляться с материнством. Именно поэтому в свое время она согласилась, чтобы Кая-Евдокия проживала с отцом. В то же время она совершила камингаут и призналась, что на самом деле является бисексуальной.

Тем не менее, бывшая невеста спортсмена остается частично присутствующей в жизни дочери. Как утверждает Хайден, они регулярно общаются дистанционно, а также видятся во время личных встреч. По словам Панеттьери, девочка растет чрезвычайно способной. Она изучает языки, занимается конным спортом и увлекается лыжами. Более того, звездная мама ранее рассказывала, что дочь даже придумала для нее забавное домашнее прозвище.

