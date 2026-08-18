Кличко впервые отреагировал на смерть экс-невесты Гайден Панеттьери

Владимир Кличко и Гайден Панеттьери / © Getty Images

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Владимир Кличко публично отреагировал на смерть американской актрисы Гайден Панеттьери, матери их общей дочери Каи-Евдокии, умершей 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет.

Владимир Кличко опубликовал сообщение на своей странице в Instagram .

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В сообщении Кличко выразил соболезнования родителям Панеттьери, ее друзьям и поклонникам. Он отметил, что они также переживают потерю, и попросил уважать чувства и конфиденциальность его семьи в это тяжелое время.

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«Наша семья испытывает время глубокого шока и горя. Весть о трагической смерти Гайдена глубоко меня огорчает. Она ушла из жизни слишком рано. Хотя мы уже не были партнерами, Гайден была важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Каи», – написал Кличко в заявлении.

Он также отдельно добавил, что всегда будет рассказывать о Гайдене их общие дочери: «Я всегда буду говорить нашей дочери Кае о ее маме с уважением и позабочусь, чтобы она помнила, каким человеком она была».

Что известно о смерти актрисы

По релизу полиции Гринвилла , 16 августа в 13:51 правоохранители вместе с медиками прибыли по вызову в отношении женщины без сознания в Judson Mill Lofts. Ей оказали медицинскую помощь, однако Панеттьери объявили умершей на месте.

Полиция и офис коронера округа Гринвилл продолжает расследование. Предварительно они не обнаружили признаки преступления, официальной причины смерти также не сообщали.

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Кличко и его бывшая невеста Гайден Панеттьери обручились в 2013 году, а в 2014 году у них родилась дочь Кая-Евдокия. Пара разошлась в 2018 году. В своем заявлении боксер сосредоточился на совместной дочери и памяти матери, не раскрывая других семейных подробностей.

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