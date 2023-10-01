Клименко объяснил, почему Псюк не пришел поддержать его вместе с Kalush Orchestra на "Голосі країни-13"

Пятый эпизод проекта "Голос країни-13" стал началом "вокальных батлов", где звездные тренеры вместе со своими советниками выбирают участников в команду.

В этот вечер тяжелый выбор придется сделать Ивану Клименко, а советы в этом ему будут давать участники группы Kalush Orchestra. Победители "Евровидения-2022" пришли поддержать своего продюсера в качестве советников. Правда, участники коллектива появились не в полном составе.

Клименко объяснил зрителям, почему к нему не присоединился лидер группы Олег Псюк. По словам продюсера, у музыканта возникли неотложные дела.

Kalush

"К сожалению, лидера группы Олега Псюка с нами нет, потому что по личным очень важным обстоятельствам у него не получилось сюда приехать", — сразу рассказал Клименко.

Вместо этого давать свои советы продюсеру пришли Тимофей Музычук, Килиммен и Саша Таб. Их опыт, по словам Клименко, поможет ему выбрать лучших вокалистов в свою команду.

"Голос страны-13"

Смотрите "Голос країни" по воскресеньям в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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