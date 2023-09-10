Клип LATEXFAUNA с кунилингусом "взорвал" Сеть: реакция юзеров на развратное видео группы

Украинская группа LATEXFAUNA произвела настоящий фурор в Сети своим новым клипом на песню MASANDRA, в которой солист коллектива делает кунилингус девушке.

В соцсетях клип уже успели окрестить "самым откровенным и эротичным" за всю историю украинского шоу-бизнеса. Оно и не удивительно, ведь за три с половиной минут клипа фронтмен удовлетворяет свою партнершу на камеру, и все это снято одним кадром.

LATEXFAUNA

За два дня видео собрало более 260 тысяч просмотров на YouTube-канале LATEXFAUNA и тысячи комментариев от пользователей. Все пользователи соцсетей были шокированы такой шалостью группы, однако все же разделились на два лагеря — одним клип кажется "свежим дыханием" в шоу-бизнесе, а других наоборот возмущает.

Так, часть пользователей считает, что такой эротический клип от LATEXFAUNA по-новому позволил посмотреть на производство клипов в Украине.

Это лучшее, что я видел за время независимости Украины!

Лучший клип, который я видела!

Это шедевр клипмейкинга. В восторге. И очень болела за героиню видео.

Казаки, выкак всегда, рвете на шкафчики все шаблоны и стандарты!

Вы поднимаете настроение, либидо и музыкальную культуру!

Это браво! Но кто-то запомнил хоть одну строчку из песни?

Реакция Сети на клип LATEXFAUNA

По мнению многих комментаторов, такое видео точно заслуживает места в ТОПе, ведь разрушает все стереотипы об образах артистов. Правда, шутят и о том, что по такой картинке услышать слова с первого раза не всем удается.

"Новый клип LATEXFAUNA огонь! Наконец-то новенькое. Дима Зезюлин наконец-то показал то, "Чего хотят женщины на самом деле". Красавчик", — пишут в соцсетях.

Реакция Сети на клип LATEXFAUNA

Тем, кому клип не понравился, аргументируют свое решение тем, что подобные изображения любви – "плоские" и не несут никакого содержания. К тому же, некоторые пользователи считают, что это выглядит дешево и слишком вульгарно.

Реакция Сети на клип LATEXFAUNA

Достаточно на полторы минуты, чтобы убедиться, что ничего хорошего.

Кто-то говорит "смело". Для других – эротично, эстетично, оригинально. Мне – никак! Плоское по форме и содержанию.

Хайпожерство! Не стоит искать глубокий смысл! Поющие трусы наизнанку!

Низкий уровень украинского клипмейкерства!

Реакция Сети на клип LATEXFAUNA

Реакция Сети на клип LATEXFAUNA

Кроме того, часть аудитории задала интересный вопрос — так ли бы одобрительно отреагировала Сеть, если бы солист поменялся с девушкой местами. По мнению пользователей, разразился бы настоящий скандал, если бы в кадре певица удовлетворяла орально мужчину.

"Все увлеклись клипом Latexfauna. Как думаете, какая была 6 реакция, если поменять героев клипа местами?", — спрашивают в Сети.

Реакция Сети на клип LATEXFAUNA

Реакция Сети на клип LATEXFAUNA

Отметим, что группа LATEXFAUNA заявила, что своим скандальным клипом они хотят собрать деньги на помощь ВСУ. Коллектив запустил свою страницу на платформе OnlyFans, где публикуют "взрослый" контент. Музыканты пообещали публиковать откровенные публикации за 10 долларов в месяц, а все собранные средства направлять на закупку дронов для военных.

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