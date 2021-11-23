Клип уже набрал более 395 миллионов просмотров.
Клип украинского режиссера Тани Муиньо номинировали на премию "Грэмми- 2022". Украинка сняла его для рэпера Lil Nas X.
Об этом говорится на сайте музыкальной премии "Грэмми".
Украинский режиссер, которая многим известна как автор большинства клипов MONATIK, "Время и Стекло" Таня Муиньо сняла также и ролик на текст песни "Call Me By Your Name" для американского рэпера Lil Nas X. Соавтором клипа является и сам исполнитель. Именно это видео и номинировали на престижную премию "Грэмми".
Как сообщает "Общественное", рэпер Lil Nas X выпустил песню Montero (Call Me By Your Name) в марте 2021 года. Тогда же состоялась премьера и клипа на слова этой песни. Это видео набрало более 395 миллионов просмотров.
Напомним, украинская клипмейкер также сняла зрелищный клип американской рэп-звезде Cardi B. Таня Муиньо стала автором видео певицы на трек Up. Артистку настолько ошеломила работа с Таней, что она даже рассказала об этом у себя в Instagram.
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