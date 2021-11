Клип уже набрал более 395 миллионов просмотров.

Клип украинского режиссера Тани Муиньо номинировали на премию "Грэмми- 2022". Украинка сняла его для рэпера Lil Nas X.

Об этом говорится на сайте музыкальной премии "Грэмми".

Украинский режиссер, которая многим известна как автор большинства клипов MONATIK, "Время и Стекло" Таня Муиньо сняла также и ролик на текст песни "Call Me By Your Name" для американского рэпера Lil Nas X. Соавтором клипа является и сам исполнитель. Именно это видео и номинировали на престижную премию "Грэмми".

Как сообщает "Общественное", рэпер Lil Nas X выпустил песню Montero (Call Me By Your Name) в марте 2021 года. Тогда же состоялась премьера и клипа на слова этой песни. Это видео набрало более 395 миллионов просмотров.

Напомним, украинская клипмейкер также сняла зрелищный клип американской рэп-звезде Cardi B. Таня Муиньо стала автором видео певицы на трек Up. Артистку настолько ошеломила работа с Таней, что она даже рассказала об этом у себя в Instagram.

