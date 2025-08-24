"Клон" Олега Винника признался, как ему угрожали поклонницы певца

Discoman и Олег Винник

Реклама

Украинский певец Discoman, которого сравнивают с Олегом Винником, прокомментировал, "прилетало" ли ему от самого артиста.

Исполнитель Discoman стал одним из участников "Музыкальной платформы Украины" , которую уже сегодня, 24 августа, покажут на "1+1 Украина". За кулисами артист признался, что спокойно реагирует, когда его сравнивают с певцом Олегом Винником. Правда, время от времени реакция публики бывает непредсказуемой.

"Discoman исполняет музыку для народа, а реакция самого Олега Винника как-то не очень интересует. Правда, есть моменты, когда его фанбаза, вернее его "волчицы" агрессивно проявляют внимание к этому проекту. Много раз пытались снять парик с головы, снять очки, брызгать чем-то на одежду, или вообще угрожать. Но все же большинство женщин реагируют адекватно", - говорит певец.

Реклама

К слову, в репертуаре артиста есть песня "Фантастическая", которая некоторым слушателям, судя по комментариям в Сети, напоминает хит Билли Айлиш Bad Guy. Сам певец любые обвинения в плагиате отвергает.

"У нас нет никакого плагиата, ведь песня тогда не прошла бы проверку на всех музыкальных площадках. Если вы слышите какое-то напоминание, ритмичные рисунки, то что в этом плохого? Некоторым людям эта песня напоминает что-то из репертуара Modern Talking или даже Prince. Не вижу никакой проблемы", - говорит арт.

Напомним, в этом году в рамках "Музыкальной платформы Украины", кроме Discoman, на одной сцене выступят топовые украинские артисты, чтобы подарить зрителям любимые песни и создать настоящий праздник. Среди них – Александр Пономарев, Оксана Билозир, Тоня Матвиенко, Мария Бурмака, группа KADNAY и другие.

К слову, во время съемок этого концерта Пономарев впервые прокомментировал, женился ли третий раз.