"Клон" Олега Винника признался, какой совет ему дал Андрей Данилко по поводу личной жизни

Украинский певец Discoman, которого часто сравнивают с Олегом Винником, пролил свет на свою личную жизнь.

О семейном статусе исполнителя известно мало. Сам он тщательно скрывает какие-либо подробности. И признается, что на это повлияли советы шоумена Андрея Данилко. Певец говорит, что в свое время знаменитость дал ему формулу успеха и порекомендовал придерживаться своеобразного баланса. А именно быть как загадочным, так и дарить положительные эмоции одновременно.

"Есть ли у меня семья? Знаете, каким секретом со мной поделился Андрей Данилко в свое время? Чем чаще ты будешь непонятным для людей и параллельно дарить им положительное настроение, тем больше гарантий, что у тебя все будет хорошо", — подчеркнул Discoman в интервью oboz.ua.

DISCOMAN

Так же любознательные пользователи каждый раз пытаются угадать, кто же стоит за сценическим образом Discoman. Однако певец говорит, что не собирается избавляться ни от париков, ни очков, закрывающих его лицо. Он объясняет, что его преданные фаны действительно голосуют за то, чтобы он оставался инкогнито. Так, по мнению звезды, он будет еще более интересным для публики.

"Были ли мысли раскрыть свое лицо? Меня постоянно об этом спрашивают. Но смотрите: как-то недавно я публично заявил, что если соберу Дворец спорта, то готов выйти на сцену голышом. И мои поклонники начали: "Дискамусь, не надо этого делать! Ну зачем?". Тогда DISCOMAN решил сделать опрос среди своих зрителей: "Вы хотите, чтобы я вам показал лицо?" Результат таков: 10% людей сказали "да", а 90% сообщили, что им неважно, кто скрывается за сценическим образом. Мол, более важные настроение и музыка, которую мы делаем", - объяснил звезда.

Напомним, недавно в команде Андрея Данилко ответили, почему артист не будет представлен среди жюри нацотбора на "Евровидение-2025".

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