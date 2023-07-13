"Клон" Олега Винника выпустил новый клип, где появился в куртке и штанах певца

Несмотря на немалое количество негативных комментариев от преданных поклонников Олега Винника, "клон" певца под псевдонимом DISCOMAN отчаянно пытается обрести их расположение.

Так, "копия" Винника выпустила свой второй сингл под названием "День народження" и клип к нему. Видео на композицию было снято на парковом мосту в Киеве. По-прежнему DISCOMAN пока не показывает свое лицо, но судя по виду со спины – это копия Винника.

В видеоработе артист появляется в том же образе, что и Винник – черная куртка с серебристыми вставками, черные кожаные брюки и туфли с узором. В клипе DISCOMAN держит в руках воздушные шарики и мягкую игрушку Винни Пуха.

Отметим, что впервые о DISCOMAN заговорили, когда его дебютный трек "Гендер" неожиданно появился на странице Олега Винника в Instagram. Более того, в видео к песне исполнитель полностью копирует образ звезды, вплоть до прически и цвета волос. Однако лицо артист пока не показывает.

Ранее Олег Винник в интервью рассказал, что его экс-продюсер Александр Горбенко забрал у него доступ ко всем его соцсетям. Горбенко их почистил и удалил оттуда любое воспоминание о самом Виннике – ни его фото, ни видео. По всей вероятности, экс-продюсер исполнителя решил заменить его "клоном" и продолжить деятельность с новым артистом в образе Винника.

Читайте также: