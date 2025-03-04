Клопотенко назвал черту, которая раздражает его в женщинах во время свиданий: "Является проблемой"

Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал о своих предпочтениях в отношениях.

Уже не раз Евгений признавался, что является сторонником свободных отношений. В интервью Кате Крупкиной он объяснил, почему иногда у него не складываются долговременные романы. По словам кулинара, все дело в том, как женщины воспринимают себя. Клопотенко подчеркнул, что его отталкивают избранницы, которые с первых минут знакомства проявляют не настоящих себя, а образ.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Для меня является проблемой, когда девушки очень сильно переживают за свой внешний вид. Когда ты знакомишься с девушкой, есть образ, но проходит 2-3 минуты общения и он исчезает. Уже не имеет значения, как ты выглядишь. Мне важен человек и как он себя чувствует. Если в балансе с собой, то неважно какой у тебя вес. Не нужно быть красивой, чтобы привлекать внимание. Надо быть собой. Мужчины гораздо сильнее чувствуют твою энергию. Облик не важен. Ты ведь с энергией человека взаимодействуешь", - подчеркнул Евгений.

Шеф-повар также назвал черты женщины, которая может покорить его сердце: "Со мной рядом может быть интеллектуальная женщина, которая внутренне сбалансирована с собой, умеет шутить, поддерживать и общаться".

Напомним, недавно 23-летний сын-военный Игоря Пелиха Иван сделал предложение возлюбленной в живописном месте за границей.

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