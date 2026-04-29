Клопотенко, Падалко и другие украинские звезды неожиданно зачитали рэп с особой целью

Благотворительная инициатива ко Дню пограничника Украины

Украинский звездный шеф-повар Евгений Клопотенко, ведущая Маричка Падалко и другие присоединились к необычному благотворительному проекту, в котором неожиданно зачитали рэп ради помощи пограничникам.

Так, инициативу приурочили ко Дню пограничника Украины, который отмечают 30 апреля. Цель кампании — собрать три миллиона гривен на нужды подразделений Государственной пограничной службы Украины.

В креативном ролике формат подали как онлайн-звонок в стиле Zoom-конференции. Старт видео задал диалог шеф-повара Евгения Клопотенко и юмориста Васи Байдака, после чего к ним по очереди присоединялись Тарас Тополя, Маричка Падалко, Иван Марунич (Karta Svitu), Tember Blanche и Dima Prokopov.

Дата публикации 15:44, 29.04.26

Все участники в ритмичном рэп-формате рассказывают о важности поддержки украинских военных пограничных подразделений. Особым моментом стало выступление Ансамбля ГПСУ, который неожиданно исполнил фрагменты песен артистов, создав сочетание современной музыки и военной символики. Завершается видео обращением реальных пограничников с призывом поддержать сбор.

Инициаторы кампании отмечают, что средства пойдут на дроны, технику и снаряжение для военных, которые ежедневно защищают границу и одними из первых встретили вторжение 2022 года. Сбор реализуется в партнерстве БО «Фонд поддержки пограничников», Atlas Festival и Фонда «Вернись живым» в рамках инициативы «Дронопад».

