Клопотенко показал свою квартиру в центре города с необычными принадлежностями и рассекретил цену ее аренды

Евгений Клопотенко / © скриншот с видео

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Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провел экскурсию по своей квартире.

Знаменитость рассекретил, что сейчас живет в съемной квартире почти в центре Киева. Сумма в месяц аренды составляет более 40 тыс. грн. О собственной квартире кулинар хоть и не задумывается, потому что считает это отголосками прошлого, но все же имеет в собственности домик возле Днепра. Однако не живет там из-за расстояния.

"Это стереотип о собственном жилье. Это все наслоения прошлого. У меня есть таунхаус на 180 кв. м возле Днепра. Но там надо ехать оттуда… Поэтому я лучше буду арендовать, чем тратить свое время. 42 тыс. грн", - рассказал Евгений в программе "Люкс ФМ".

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Квартира Евгения Клопотенко в центре города / © скриншот с видео

Квартира Евгения Клопотенко в центре города / © скриншот с видео

По словам Клопотенко, он проводит больше времени на своей просторной кухне за собственными экспериментами с едой. В частности, для этого есть даже роторный испаритель для быстрой осушки жидкости из продуктов. К слову, на закупку самих продуктов звезда ежемесячно тратит около 40 тыс. грн. на одного.

Квартира Евгения Клопотенко в центре города

К тому же на кухне кулинар собирает коллекционные вещи, а в уголке с диваном проводит время отдыха. По центру стоит стол, где обычно Евгений ведет свои дела.

Квартира Евгения Клопотенко в центре города / © скриншот с видео

В спальне Клопотенко имеет также ряд интересных вещей. В частности, уже третий год не выбрасывает елку, поэтому она стоит засушеная в углу комнаты с 2022 года. Кулинар говорит, что выбросит ее после окончания войны: "Это символ того, что происходит, и никогда не забывать о войне".

Квартира Евгения Клопотенко в центре города / © скриншот с видео

Квартира Евгения Клопотенко в центре города / © скриншот с видео

И последнюю третью комнату кулинар называет "гостовой или складом". В этом пространстве расположена сушилка и разнообразные вещи, которыми иногда пользуется звезда.

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Квартира Евгения Клопотенко в центре города / © скриншот с видео

Напомним, недавно ведущая Алина Доротюк рассекретила свой самый большой заработок на YouTube.