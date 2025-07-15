Клопотенко раскрыл, какой переломный момент заставил его перейти на украинский язык: "Что-то щелкнуло"

Евгений Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

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Известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился личной историей, которая стала решающей в его языковом выборе.

Сегодня, 15 июля, в День Украинской Государственности звезда вспомнил, как ровно семь лет назад окончательно перешел на украинский язык — и считает это решение одним из важнейших в своей жизни. По словам кулинара, этот путь был постепенным. Так, сначала он использовал украинский только с частью знакомых, а в семейном кругу оставался русский. Но все изменилось после одного неожиданного момента — разговора с папой.

"Семь лет назад я полностью перешел на украинский. Это было 15 июля. А теперь это — День Государственности. Классное совпадение. А может, знак. Путь был не мгновенный, как у многих. С друзьями — одно, с семьей — другое. Пока однажды не услышал, как папа сказал в трубку: "Да на украинском говори. Чего ты с ними на русском говоришь?". Сказал не мне. Но сказал так, что я услышал. И тогда что-то щелкнуло. Не сразу. Сначала дома. Потом чаще. А 2018 я уже был собой. Полностью. Потому что украинский — это не только язык. Это о целостности. О себе настоящем", — растрогал Евгений.

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Евгений Клопотенко о языковой позиции / © instagram.com/klopotenko

В своей публикации звезда также обратился к тем, кто еще не решился на подобный шаг, и призвал быть смелее в своем выборе.

"Сегодня День Государственности. И если вы еще не решились — возможно, самое время. Потому что украинский язык — это как "объятия". Звучит, как тепло. Как одеяло. Как любовь", — пояснил кулинар.

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