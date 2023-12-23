Клопотенко шокировал, как рассорился с Раминой Эсхакзай из-за Лободы

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко впервые прокомментировал скандал с интервьюером Раминой Эсхакзай.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" кулинар признался, когда между ними возник конфликт. Оказывается, здесь не обошлось без скандальной Светланы Лободы. Дело в том, что Рамина взяла интервью у одиозной исполнительницы, а Клопотенко публично раскритиковал ее за это. Эсхакзай, в свою очередь, обиделась на кулинара и назвала его "лицемером".

Рамина Эсхакзай высказалась о Евгении Клопотенко

"Она Лободу сняла. Я проезжаю в авто, а она стоит и берет интервью в Лободы. Я фотографирую и говорю: "Браво!". Я начал говорить о том, что это не окей. Она обиделась и сказала, что я лицемер. Пожалуй, мне нужно было ей написать: "Что ты делаешь?". Но мы не так близко общались, чтобы я мог так писать. Она на меня обиделась, позвала другого шеф-повара на интервью", — прокомментировал Клопотенко.

Тем не менее, повар убежден, что Рамина пытается делать действительно важные и интересные вещи. Однако он считает, что интервьюер не понимает, кого следует продвигать в украинское инфопространство, а кого – нет. Клопотенко также добавил, что после конфликта они лично не встречались и не обсуждали инцидент.

Рамина Эсхакзай и Евгений Клопотенко

"Я считаю, что она пытается делать прикольные вещи. Однако у нее либо смещенный фокус понимания добра и зла, либо она искренне не понимает, что нельзя Лободу тянуть в украинское пространство. Она искренне не понимает и считает, что я ее как-то обидел. Мы с ней это не проговаривали, не встречались", — добавил повар.

Отметим, о конфликте между Раминой Эсхакзой и Евгением Клопотенко стало известно в апреле этого года. Тогда пользователи Сети поинтересовались у блогерши, почему она не берет интервью у кулинара. На что Рамина ответила, что он "обычный лицемер" и добавила скриншот, где тот высмеивал ее интервью с Лободой. Евгений тогда не стал комментировать это, а лишь пошутил, что за "лицемера" он не обиделся, а вот за "обычного" – да.

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