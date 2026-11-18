Евгений Клопотенко и Анджелина Джоли

Реклама

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как ему удалось провести гастрономическое событие в Atelier Jolie — художественном пространстве голливудской актрисы Анджелины Джоли в Нью-Йорке и чем он удивлял американских гостей.

Ресторатор не случайно оказался на площадке, связанной с голливудской звездой. Помогли ему отлаженные контакты с Украинским музеем в Нью-Йорке. Там Клопотенко ранее побывал на праздновании 50-летия учреждения. Позже выяснилось, что музей поддерживает хорошие отношения с Atelier Jolie. Благодаря этому удалось согласовать проведение отдельного мероприятия. Интерес к происшествию оказался немалым — желающие попасть на него раскупили все билеты в считанные секунды.

Реклама

"Недавно был в Atelier Jolie. Это очень прикольное место, там происходит много художественных вещей. Как я туда попал? У меня хорошие отношения с Украинским музеем в Нью-Йорке. Я был на событии по случаю 50-летия музея. Он хорошо общается с Atelier Jolie, потому что они расположены в одном районе. Им было интересно , потому что они любят разнообразные яркие вещи.

Реклама

Сообщение Евгения Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Сообщение Евгения Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Сообщение Евгения Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Особое внимание во время встречи было уделено украинскому гастрономическому наследию. Для американской публики Клопотенко подготовил несколько традиционных блюд, переосмысленных в современном прочтении. Среди угощений были борщ, початая каша и пастернак. Шеф-повар стремился продемонстрировать, что украинская кухня имеет собственный характер и способна заинтересовать международную аудиторию не меньше гастрономических традиций других стран.

"Нас должны выбирать не из-за жалости, а потому, что мы круты и есть что предложить миру. И я считаю, что это одна из важнейших задач для украинской культуры на будущее. А чтобы этого достичь, мы должны быть представлены на самом высоком уровне и в лучших местах мира", — отмечал Клопотенко.

Сообщение Евгения Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Сообщение Евгения Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Напомним, недавно Анджелина Джоли сделала Клопотенко особое предложение .

Новости партнеров

Новости партнеров