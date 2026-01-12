Клопотенко впервые поделился деталями помолвки и почему отказался от "классического" предложения руки и сердца

Евгений Клопотенко и его невеста Екатерина / © instagram.com/klopotenko

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко впервые рассекретил, как прошла его помолвка с Екатериной Воскресенской и почему он выбрал нетипичный формат этого события.

После публичного заявления о помолвке кулинар признался, что к решению жениться пришел осознанно и без спешки. В видео на собственном YouTube-канале Клопотенко рассказал, что первое предложение руки и сердца состоялось без громких жестов — дома в спокойной атмосфере. Впрочем, на этом история не закончилась.

Второй этап шоумен решил сделать символическим и глубоко украинским. Вместе с невестой Евгений организовал особое празднование для родственников, во время которого официально попросил согласия на брак у родителей Екатерины. Центральными элементами действа стали традиционное выпекание хлеба, обручальное кольцо и воспроизведение обрядов, вдохновленных культурой предков. В ответ Екатерина подготовила для возлюбленного вышиванку как символический подарок.

Подготовка к помолвке превратилась в настоящее исследование. Помогала не только литература — к процессу активно подключились мама и тетя Клопотенко, которые подсказывали детали древних обычаев. Родственники также участвовали в самом празднике — в традиционных образах, с рушниками, обрядовой выпечкой, музыкантами, танцами и речами. Для события Евгений выбрал один из своих киевских ресторанов и специально создал аутентичное меню, которое дополнило атмосферу обряда.

«Я уже очень давно разобрался в своих чувствах. Когда я почувствовал, как оно должно быть, то мне захотелось сделать Екатерине предложение руки и сердца. Сначала это было дома. Традиции дарить кольцо и еще какие-то вещи мне не нравятся. А для того, чтобы для меня это было органично, то захотел сделать украинское сватовство и помолвку. Моя мама и тетя рассказали некоторые моменты и я много читал. Сначала было сватовство. Родители согласовали и состоялась помолвка. Это должно было быть легко и мы отказались от того, чтобы сильно напрягаться и сделали как чувствовалось. Это наша интерпретация традиционных помолвок, поскольку некоторые традиции мы воспроизвели из прошлого, а некоторые адаптировали под наше время. Это не этнографическое исследование, а наш особенный и очень теплый день», — поделился звездный кулинар.

