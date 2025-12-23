Клопотенко заговорил о прощении измены и шокировал откровенностью: "Был бы счастлив, что ей классно"

Евгений Клопотенко

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко неожиданно заговорил о личных границах в отношениях и удивил довольно нетипичной позицией относительно измены.

Кулинар признался, что не считает неверность трагедией и даже не видит в ней ничего критического. По словам Клопотенко, он спокойно относился бы к тому, если бы его партнерша имела интим с другим человеком. Поэтому в его случае такая ситуация не стала бы для него поводом для ссор или разрыва и он мог бы без проблем простить измену. Однако сейчас говорит, что не знает, изменяли ли ему избранницы.

Евгений Клопотенко и Маша Батиг

«Я не спрашивал. Я не против. Если кто-то мне изменяет — я за. Конечно (простил бы — прим. ред.). Считаю, что если люди хотят заниматься любовью, то пусть занимаются. Это же приятный момент. Я был бы счастлив, что ей классно», — ошеломил звезда в комментарии Маше Батиг в Instagram.

В то же время ресторатор заверил, что сам никогда не изменял. Сейчас уже около года он находится в отношениях с Екатериной Воскресенской. Ранее Клопотенко открыто говорил, что они с возлюбленной они выбрали формат свободных отношений, в которых нет запретных тем. В частности, объяснял, что в их паре все симпатии к другим людям не скрываются, а проговариваются. Основой таких отношений он называет честность, доверие и открытый диалог.