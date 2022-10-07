Клуни, Питт, Боклан: самые привлекательные мужчины с легкой сединой

Возрастные изменения для актеров могут помешать новым ролям и кардинально повлиять на успех. Однако эти звезды доказали, что поседевшие волосы могут стать особенностью, придающей мужественности и привлекательности.

Редакция ТСН.ua расскажет о красавчиках киноиндустрии, сыгравших самых привлекательных героев, и даже седина не помешала им пленить сердца зрителей.

Джордж Клуни

Звезда фильмов о друзьях Оушена и свежей ленте с Джулией Робертс "Билет в рай", о которой мы недавно писали, подкупает зрительские сердца своим профессионализмом, легкой иронией и бесконечным обаянием. Джорджу Клуни уже 61 год, но его до сих пор включают в списки самых красивых мужчин современности.

Джордж Клуни / Фото: Getty Images

Брэд Питт

Всем известный секс-символ с каждым годом становится только привлекательнее. Хотя волосы уже немного взялись сединой, они не менее роскошны, чем раньше. А сильное телосложение Брэда только подчеркивает молодость его героев.

Брэд Питт / Фото: Associated Press

Джуд Лоу

Актер, которому уже почти 50, продолжает радовать своим талантом и красотой зрителей в лучших фильмах и сериалах современности. Лоу стал настоящим любимцем зрителей благодаря своим ролям в "Фантастических тварях и где их искать" и "Молодому папе".

Джуд Лоу / Фото: Associated Press

Станислав Боклан

Не только в Голливуде могут похвастаться взрослыми актерами-красавчиками. Популярный актер, известный игрой в лучших фильмах, Станислав Боклан смог покорить сердца всех украинок. Кстати в сериале "Папик", где актеру пришлось перевоплотиться в пожилого мужчину, Боклан доказал, что возраст может пойти только на пользу.

Станислав Боклан / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, ранее мы рассказывали о представительницах шоубизнеса, ставших мамочками после 40 лет.

Читайте также: