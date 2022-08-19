Ко Дню Независимости Spotify создал специальный пплейлист: Владимир Зеленский поддержал проект

Музыкальный стриминговый сервис Spotify разработал плейлист с песнями украинских исполнителей, а также исполнителей со всего мира, поддерживающих Украину.

Об инициативе всемирно известного музыкального стримингового сервиса Spotify рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

За время полномасштабной войны с Россией многие украинские и мировые звезды присоединились к благотворительным мерам, направленным на поддержку нашего государства. Вместе с тем, исполнители создавали и продолжают создавать новые песенные хиты.

Объединить творчество певцов и помощь решили на стреминговой музыкальной платформе Spotify. Для этого команда сервиса создала плейлист с участием global friends of Ukraine — известных мировых исполнителей, популяризирующих проект среди западной аудитории.

Для этого каждый артист запишет видео с призывом подписаться и задонатить. Также артисты посвятят одну из своих песен Украине, а трек будет закреплен в плейлисте.

Первым свое обращение к слушателям записал президент Украины Владимир Зеленский.

"Шесть месяцев назад Россия начала полномасштабную войну против Украины. Мы выстояли, а голоса наших исполнителей звучали по всему миру. Борьба продолжается, и сегодня мы нуждаемся в вашей поддержке как никогда. Спасибо всем ценителям музыки. Слушайте украинскую музыку, распространяйте ее и присоединяйтесь к нашей фандрейзинговой платформе UNITED24", – сказал Владимир Зеленский.

Как отмечают авторы инициативы, создание плейлиста приурочено ко Дню Независимости Украины. В его описании содержится ссылка на ежемесячную поддержку Украины через UNITED24 на символическую сумму в 24 доллара. Собранные средства будут направлены на обеспечение направления медицинской помощи.

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