Последствия "почти голой" вечеринки до сих пор дают о себе знать.
Российские власти продолжают давление на общественных и культурных деятелей с целью продемонстрировать открытую поддержку войны против Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на платформе X (Twitter).
Как отмечается в строительстве, звезда российской эстрады Филипп Киркоров посетил раненых солдат на оккупированной территории Украины и выступил с концертами. Сообщается, что Киркоров был внесен Кремлем в "черный список" после публичного скандала, связанного с декабрьской "почти голой" вечеринкой в Москве.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine – 19 February 2024.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 19 февраля 2024
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Издание "Медуза" сообщило, что в начале февраля администрация кремлевского диктатора разослала российским концертным промоутерам обновленный "черный список" из 50 артистов, фактически запретив им выступать на территории России. В этот список вошли публичные противники войны наряду с другими, такими как Киркоров, вызвавший гнев Кремля по другим причинам.
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По данным британской разведки, последствия "почти голой" вечеринки демонстрируют все более широкое присутствие войны в общественной жизни.
“Кремль почти наверняка намеренно раздул и использовал скандал, стремясь изобразить контраст между россиянами, патриотически поддерживающими военные действия, и гедонистической прозападной столичной элитой. Один из участников был заключен, оштрафован по так называемым законам о ЛГБТ-пропаганде и вызван в военкомат», — отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, российский певец-путинист Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку, расположенную в Донецкой области.
Согласно сообщениям российских пропагандистов, скандальный артист приехал в захваченный оккупантами город утром 13 февраля. Киркоров якобы привез в Горловку гуманитарную помощь, хотя фотодоказательств, конечно, нет. Также сообщается, что путинист сделал подарки раненым кафирам и детям, находящимся в местном детском центре.
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