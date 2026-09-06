"Когда подали на развод, он плакал": Маремуха раскрыла истинную причину разрыва с мужем-французом

Виктория Маремуха с бывшим мужем / © instagram.com/vicky_mare

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Украинская модель и актриса Виктория Маремуха раскрыла истинную причину развода с мужем-французом Луи.

Пара прожила в браке около пяти лет. Однако весной 2026 года артистка объявила об их разрыве. Виктория Маремуха на проекте «Ближче до зірок» признается, что осознала одну важную вещь — она больше не любит Луи и не хочет держаться за эти отношения. Разрыв дался супругам нелегко, особенно мужчине. Однако пара смогла отпустить обиды. Кроме того, они и дальше остаются близкими друг для друга людьми.

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«Я отпустила обиду и после этого я поняла, что я больше не люблю его. Ему было больно это принять, но он был благодарен мне за правду. Мы когда подали на развод, мы вышли от юристов, он так заплакал. Я говорю: „Почему ты плачешь? Потому что эта история закончилась?“. Она не закончилась, она просто приняла другую форму, я все равно его семья», — объяснила актриса.

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Виктория Маремуха с бывшим мужем / © instagram.com/vicky_mare

Сейчас Виктория Маремуха не спешит строить новые отношения. Артистка говорит, что брак ее истощил. Сейчас она вкладывает все свои силы в воспитание сына и развитие актерской профессии.

«Мне кажется, что и в браке, и в открытом браке, требующем еще больше ресурса, я потратила насколько себя, что в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя просто нет сил. Поэтому я решила сосредоточиться на главных вещах в своей жизни — это мой сын, актерство и йога», — поделилась артистка.

Напомним, тем временем голливудская актриса Николь Кидман после тяжелого развода с мужем решила долго не грустить в одиночестве. Артистка закрутила новый роман с бизнесменом.

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