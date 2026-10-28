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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
6 мин

Когда-то их знала вся страна: куда исчезли и чем занимаются сейчас Гайтана, братья Борисенко и другие

Они собирали залы, возглавляли музыкальные чарты и регулярно появлялись на телеэкранах, но впоследствии выбрали другой путь. Рассказываем, как сложилась жизнь бывших кумиров украинской публики.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Гайтана, Евгения Власова, братья Борисенко

Гайтана, Евгения Власова, братья Борисенко

Украинский шоу-бизнес знает немало артистов, чьи песни в свое время звучали отовсюду, а лица регулярно появлялись на телеэкранах. Однако впоследствии одни из них отошли от сцены, другие выбрали жизнь за границей, а некоторые вообще изменили профессию.

Редакция сайта ТСН.ua рассказывает, куда исчезли Гайтана, Евгения Власова, Вадим Олейник, Василиса Фролова, Мария Яремчук и братья Борисенко и чем они занимаются сейчас.

Гайтона

Гайтона / © instagram.com/gaitanamusic

Гайтона / © instagram.com/gaitanamusic

«Безумный», «Одинокая босса» и «Два окна» в свое время сделали Гайтану одной из самых известных украинских певиц. Артистка запомнилась слушателям необычным тембром голоса, зажигательными композициями и яркими выступлениями. Однако впоследствии ее стало гораздо меньше на украинском телевидении, а новые музыкальные релизы перестали появляться так часто, как на пике популярности.

Гайтона

Гайтона

Во время полномасштабной войны певица долго не выступала в Украине. В июне 2025 года она вернулась на родину и дала первый за время войны концерт в Киеве. Гайтана стала хедлайнершей фестиваля «Поколение», который состоялся на ВДНХ, и исполнила свои самые известные песни. Видео с выступления вызвали ностальгию у слушателей, соскучившихся по артистке.

В то же время, ее возвращение к украинской публике не обошлось без дискуссий. В 2024 году певица выступала в Бишкеке, столице Кыргызстана, что вызвало неоднозначную реакцию у украинцев. Несмотря на это, ее концерт в Киеве показал, что интерес к бывшим хитам никуда не исчез.

Гайтона

Гайтона

Сегодня Гайтана не столь часто появляется в информационном пространстве, как раньше. В то же время говорить об окончательном завершении ее музыкальной карьеры нет оснований: артистка вернулась на сцену и снова встретилась со своими слушателями.

Гайтона

Гайтона

Евгения Власова

Евгения Власова / © instagram.com/eygeniavlasova

Евгения Власова / © instagram.com/eygeniavlasova

В начале 2000-х песни Евгении Власовой были хорошо знакомы украинской аудитории. Ее композиции «Ветер надежды» и «Я живая река» принесли певице популярность, а сильный голос и сценический образ сделали ее одной из заметных исполнительниц того времени.

Однако со временем артистка постепенно отошла от активной музыкальной карьеры. На ее решение повлияли личные обстоятельства и проблемы со здоровьем, о которых раньше она рассказывала публично. После участия в шоу «Танцы со звездами» Власова также говорила об эмоциональном и физическом истощении. С началом полномасштабного вторжения она выехала из Украины вместе с дочерью, чтобы позаботиться о ее безопасности, а в конце 2023 вернулась домой.

Евгения Власова

Евгения Власова

В период творческой паузы певица переосмыслила свое призвание. Власова рассказывала, что работает с людьми из-за голоса, вибраций и звуковых практик. Она называла себя духовным практиком и объясняла, что это направление отвечает ее внутренним стремлениям.

Евгения ВласоваЕвгения Власова / © instagram.com/eygeniavlasova

Евгения ВласоваЕвгения Власова / © instagram.com/eygeniavlasova

Однако в августе 2026 артистка напомнила о себе музыкальной премьерой. Власова представила обновленную украиноязычную версию своей известной композиции «Ветер надежды». По словам певицы, с годами изменилось ее восприятие песни, а знакомые слова приобрели новое, более глубокое значение.

Евгения Власова

Евгения Власова

Следовательно, продолжительное отсутствие Власовой на сцене не означало окончательного прощания с музыкой. Сейчас исполнительница снова привлекает внимание аудитории, хотя о полноценном возвращении к активному концертному графику пока речь не идет.

Вадим Олейник

Вадим Олейник / © instagram.com/oleynikvadim

Вадим Олейник / © instagram.com/oleynikvadim

В 2008 году Вадим Олейник стал участником одного вокального шоу, где познакомился с Владимиром Дантесом. Впоследствии артисты объединились в дуэт «ДиО.фильмы», который быстро снискал популярность. Их песни «Мне уже 20», «Оля» и «Рингтон» звучали по радио, а сами исполнители регулярно появлялись на музыкальных мероприятиях и телевидении.

Владимир Дантес и Вадим Олейник / © Архів

Владимир Дантес и Вадим Олейник / © Архів

После шести лет совместного творчества группа прекратила существование, а Олийнык сосредоточился на сольной карьере под именем OLEYNIK. Он выпускал свои композиции, однако со временем стал реже появляться в музыкальных новостях. Поэтому в аудитории могло создаться впечатление, что певец вообще покинул шоубизнес.

Вадим Олейник / © instagram.com/oleynikvadim

Вадим Олейник / © instagram.com/oleynikvadim

В действительности Вадим попробовал себя в нескольких направлениях. Кроме музыки он работает в дубляже, создает развлекательный контент и развивает собственные YouTube-проекты. Среди них — форматы об отношениях и общении, а также подкасты. В 2026 году он начал развивать футбольный проект.

Вадим Олейник / © instagram.com/oleynikvadim

Вадим Олейник / © instagram.com/oleynikvadim

Отдельной страницей его жизни стало волонтерство после начала полномасштабного вторжения. А летом 2025 года Олийнык неожиданно встретился с Дантесом на сцене Atlas Festival. Бывшие коллеги исполнили украиноязычную версию песни «Девушка Оля», чем порадовали поклонников дуэта.

Владимир Дантес и Вадим Олейник

Владимир Дантес и Вадим Олейник

Так что Вадим не исчез из профессиональной жизни — скорее изменил формат работы. Сегодня он сочетает творчество с медийными проектами, дубляжем и спортом, не ограничиваясь выступлениями на сцене.

Мария Яремчук

Мария Яремчук / © facebook.com/mashmashmash

Мария Яремчук / © facebook.com/mashmashmash

Мария Яремчук стала широко известна после участия в украинском национальном отборе на «Евровидение-2013». Уже на следующий год она представляла Украину на международном конкурсе в Копенгагене, где заняла шестое место с песней Tick-Tock. Ее карьера развивалась стремительно, а участие в «Евровидении» сделала певицу узнаваемой далеко за пределами Украины.

Мария Яремчук / © euronews.com

Мария Яремчук / © euronews.com

Однако в 2018 году Яремчук объявила о паузе концертной деятельности. С тех пор она стала реже появляться на публике и почти не давала интервью. Причины ухода от активной сцены были связаны с ее личным решением и нежеланием продолжать карьеру в прежнем формате. Несмотря на ожидания поклонников, артистка не спешила возвращаться к регулярным выступлениям.

Это не означало, что Мария полностью отказалась от творчества. После начала полномасштабной войны она выпустила песни «Щит и меч», «Она» и «Дорога воина». В 2023 году Яремчук снова появилась на большой сцене — во время финала «Евровидения» в Великобритании, где Украину представляли в интервал-акте.

Мария Яремчук / © instagram.com/m_yaremchuk

Мария Яремчук / © instagram.com/m_yaremchuk

Еще одним важным направлением работы стало документальное кино. Мария выступила продюсером фильма «Яремчук: Бесподобный мир красоты», посвященного отцу — легендарному певцу Назарию Яремчуку. Лента рассказывает о его жизни, творчестве и вкладе в украинскую музыку и стала одним из самых заметных украинских документальных кинопроектов 2024 года.

В 2026 году о Яремчук снова заговорили после интервью ее кума Александра Пономарева. Артист рассказал, что Мария пишет тексты, и высоко оценил ее поэтические работы. В то же время, он не смог подтвердить, планирует ли она вернуться к концертной деятельности.

Мария Яремчук / © eurovision.tv

Мария Яремчук / © eurovision.tv

Братья Борисенко

Братья Борисенко / © instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Братья Борисенко / © instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Александр и Владимир Борисенко в свое время были одними из самых известных близнецов украинского шоу-бизнеса. Они обрели популярность благодаря участию в вокальном шоу, выпускали песни, выступали на концертах и имели немалую аудиторию поклонников. Их дуэт ассоциировался с молодежной попмузыкой конца 2000-х и начала 2010-х годов.

Братья Борисенко / © Фото из социальных сетей

Братья Борисенко / © Фото из социальных сетей

Затем братья отошли от музыкальной карьеры и начали строить профессиональную жизнь в других сферах. В отличие от многих бывших участников талант-шоу они не стали регулярно возвращаться на телевидение или поддерживать популярность с помощью светских мероприятий. Именно поэтому информации о них у медиа стало гораздо меньше.

Братья Борисенко / © скриншот с видео

Братья Борисенко / © скриншот с видео

Однако оба нашли занятия, отвечающие их нынешним интересам. Владимир Борисенко посвятил себя социальной работе и благотворительности. Он развивает проект «Жить навстречу», направленный на помощь ветеранам и их адаптацию к гражданской жизни, а также приобщается к благотворительным инициативам в поддержку украинских военных.

Братья Борисенко

Братья Борисенко

Александр работает в креативной индустрии. Он занимается дизайном, видеомонтажом и режиссурой. Сам артист опровергал слухи о работе в IT, отмечая, что его деятельность связана именно с визуальным контентом и творческими проектами.

В мае 2025 года братья снова привлекли внимание публики, когда появились в сюжете на телевидении. Тогда они рассказали, как изменились за годы вне сцены и чем живут сейчас.

Братья Борисенко / © скриншот с видео

Братья Борисенко / © скриншот с видео

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