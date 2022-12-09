KOLA представила эмоциональную песню и клип, в котором снялись украинские звезды, военные и волонтеры

Певица KOLA представила новый эмоциональный трек и клип к нему, в котором снялись украинские звезды и волонтеры.

Исполнительница представила песню под названием "Голос", в которой спела о том, как сейчас важен голос каждого украинца, ведь он может спасти чью-то жизнь.

"Где бы ты ни находился, в реалиях нынешней войны твой голос имеет большое значение: неоднократно огласка помогала привлечь внимание мира на происходящие в Украине ужасы, решать вопросы по обмену военнопленных, указать на проблему пострадавших от войны и опровергнуть пропагандистские заявления врага. Не молчи", — отметила в релизе KOLA.

К съемкам клипа присоединились звезды украинского шоубизнеса, а также волонтеры и военные: Джамала, Олег Псюк (Kalush), alyona.alyona, Константин Войтенко, Павел Вышебаба, Денис Христов, Василий Байдак, Валик Михеенко Антон Нестеренко и Игорь Номан.

Ранее стало известно, сколько средств удалось собрать Jerry Heil, alyona.alyona и KOLA во время тура в США.

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