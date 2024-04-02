KOLA призналась, как со старшим на 13 лет мужем-иностранцем поддерживает отношения на расстоянии

Артистка также ответила, приедет ли ее возлюбленный в Украину.

Украинская певица Анастасия Прудиус, более известная как KOLA, призналась, как ей удается поддерживать отношения на расстоянии с мужем-иностранцем Вячеславом, который проживает в Израиле.

Так, певица поделилась, что они с мужем постоянно на связи и поддерживают друг друга, несмотря на такое расстояние. И добавляет, что хотя жизнь на две страны является нелегким испытанием, но именно благодаря общению и уважению их крепкие отношения органично выстроились.

"Мы просто звоним друг другу каждый день, общаемся, уважаем, не обижаем, помогаем и ждем встречи. То есть мы не совершаем никаких "обрядов", чтобы поддерживать отношения на расстоянии. Все органично", - рассказала звезда в программе "ЖВЛ".

KOLA с мужем

Также артистка добавила, что уже пригласила возлюбленного на несколько своих концертов в Украине, поэтому с нетерпением ожидает его увидеть.

Как известно, пара познакомилась летом 2022 года за границей во время благотворительного мероприятия, где выступала KOLA. А уже в 2023 году влюбленные поженились. Впрочем, певица тщательно скрывает своего мужа.

Напомним, недавно жена Александра Скичко также рассказала о жизни возлюбленного на две страны и призналась, как они преодолевают долгие разлуки.

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