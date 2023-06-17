KOLA призналась, встречается ли до сих пор с парнем, которому посвятила хиты "Чи разом" и "Біля серця"

Украинская певица KOLA откровенно рассказала об изменениях своей личной жизни.

Лирические хиты исполнительницы "Чи разом" и "Біля серця" покорили многих украинцев своей проницательностью. И это не удивительно, ведь в треках артистка пыталась воспроизвести свои настоящие чувства, которые в тот момент были в ее сердце. Во время премьеры песни "Біля серця" KOLA рассказала, что на собственном опыте знает, что такое ждать того же сообщения от любимого во время войны.

Однако в эксклюзивном комментарии сайта ТСН.ua певица призналась, что ее отношения с бойфрендом не закончились хэппи эндом.

"Я уже не ожидаю никакого любимого. Я уже давно не встречаюсь с тем человеком, для которого я писала "Чи разом" и "Біля серця", — рассказала артистка.

Фото: MUZVAR

В настоящее время сердце KOLA свободно. Но, несмотря на отсутствие отношений, певица чувствует себя счастливой, ведь получает поддержку от своих друзей, команды и фанатов.

"Сейчас я могу сказать у меня все хорошо. Я счастлива, что рядом со мной невероятные люди, что у меня невероятные близкие, моя команда. Сейчас действительно в моей жизни есть такая стабильность в плане людей, в плане эмоций, которые я получаю от них "Единственное, что дает нестабильность — это обстрелы. Я думаю, что все происходящее в моей жизни говорят мои песни. Потому что я очень "курюсь", я пишу о происходящем", — поделилась KOLA.

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