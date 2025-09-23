KOLA раскрыла самую большую проблему в браке со старшим на 13 лет иностранцем: "Не знаю, как наладить"

KOLA / © instagram.com/kola__official

Реклама

Известная украинская певица Анастасия Прудиус, известная под псевдонимом KOLA, откровенно рассказала о неурядицах в браке со старшим на 13 лет иностранцем Вячеславом.

Влюбленные уже более двух лет находятся в официальном статусе мужа и жены. Артистка на проекте "Тур зірками" признается, что за это время они столкнулись с неприятной проблемой. В частности, KOLA проживает в Украине, а ее избранник - за границей. К сожалению, супругам редко выпадает возможность увидеться и их разделяет расстояние.

"Мы как не виделись, так и не видимся. Я не знаю, как это все наладить. Это на самом деле очень сложно. Я очень скучаю, и он очень скучает. Я очень редко там бываю, он очень редко здесь бывает", - призналась исполнительница.

Реклама

KOLA с мужем / © instagram.com/kola__official

KOLA говорит, что когда долго не видится с мужем, ей потом необходимо привыкать к нему снова. Несколько дней после их встречи исполнительница открывает для себя избранника по-новому. Однако так бывает не всегда. Когда их разлука длилась недолго, то все хорошо.

"Я такой человек, что когда его встречаю, я всегда не понимаю, что это за мужчина. То есть мне надо дней 10, чтобы я поняла, что это мой мужчина, приросла к нему снова и чувствовала его максимально. Когда у тебя забита голова работой, когда ты вот так вот соскочил с самолета, заскочил домой, надо время, чтобы привыкнуть. Если расстояние было коротким, то быстрее это происходит. Если мы не виделись два-три месяца, то это капец", - добавила артистка.

Напомним, недавно лидер группы The Hardkiss Юлия Санина ответила на упреки о кризисе в браке с мужем. Артистка раскрыла, что на самом деле происходит в их отношениях.