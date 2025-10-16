KOLA раскрыла, какой тайный смысл MONATIK вложил в совместный трек: "Песня для Димы имеет особое значение"

KOLA и MONATIK

Реклама

Украинские певцы MONATIK и KOLA представили совместную песню "127" и эмоциональный клип, который стал частью четвертого альбома певца.

Режиссером видео стал Руслан Махов. Клип выполнен в черно-белой эстетике, полон контрастов и ощущением художественного кино. В центре истории — герои исполнителей MONATIK и KOLA, которых разделяет толпа людей, хаотично движущихся и будто блокирующих путь друг к другу. Но в финале они все же встречаются — как символ того, что настоящая любовь всегда прорывается сквозь шум и хаос.

"Я вижу песни цветами. Эта — черная и белая одновременно, сливающиеся в серое, а оттуда уже рождается любая палитра. Словно круг за кругом — мысли, которые не дают остановиться. Добавляй их с любовью. Потому что вот — моя весна", — поделился MONATIK.

Реклама

MONATIK

Певица KOLA же, в свою очередь, прокомментировала работу с технической стороны. По словам звезды, сотрудничество было легким и веселым: "На съемках было так легко и тепло, будто все происходило само собой. Мы смеялись, поддерживали друг друга, и эта атмосфера осталась в клипе. Наша история — о любви во всех ее проявлениях. Потому что именно любовь разрушает страх и боль, оставляет только свет и счастье".

KOLA

MONATIK и KOLA знакомы уже давно, но именно сейчас решили объединиться в совместной работе. KOLA призналась, что эта работа — сверхважная для MONATIK. В названии песни зашифрованы даты рождения детей артиста.

"Песня "127" для Димы имеет особое значение — в ней зашифрованы даты рождения его детей. А для меня это история о настоящих чувствах, которые не исчезают. О том, что у любви нет срока годности. Если действительно любишь — это навсегда", — поделилась KOLA.

Напомним, недавно лидер группы Go_A Екатерина Павленко официально начала сольную карьеру и представила дебютную песню, которая сразу взорвала Сеть. Звезда поразила фанатов новым звучанием и стильным клипом, показав себя в совершенно другом образе.