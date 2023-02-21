KOLA рассказала, почему не сможет принять участие в Нацотборе на "Евровидение": "Меня туда не пускают"

Автор хита "Вместе" KOLA часто спрашивают фаны, хотела бы она попробовать свои силы на песенном конкурсе на "Евровидение".

Как пояснила певица, она охотно приняла участие в шоу, однако по правилам Национального отбора просто не имеет на это права. Все потому, что в 2016 году KOLA взяла пела на сцене конкурса "Новая волна", который с 2015 года проходил в Сочи.

"Я думала о том, чтобы принять участие в Нацотборе, но меня туда не пускают, потому что в 2016 году представляла Украину на "Новой волне". Но сегодня все мы обнулились, все помогаем, надеюсь, что когда-нибудь правила изменятся и я смогу пойти на Нацотбор на Евровидение. Тогда я ехала представлять свою страну и была уверена, что все устроится, что Крым будет наш, что все ужас прекратится. Теперь понимаю, что очень хорошо думала о тех зверях", — рассказала певица в интервью "24 канала".

Певица KOLA

Ранее победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra похвастались новым имиджем и анонсировали выход первой англоязычной песни.

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