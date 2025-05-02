KOLA вышла на сцену в образе клоуна и раскрыла проблему большинства в особой песне

KOLA

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Украинская певица KOLA порадовала поклонников новым релизом. Артистка представила эмоциональную композицию "Блюз", сочетающую ритмическое звучание с глубоким смыслом.

Несмотря на легкое, почти ироническое настроение песни, "Блюз" — это музыкальная история о внутренних переживаниях, искренних эмоциях и моментах, когда маски уже не нужны. В новом треке KOLA предстает настоящей: откровенной, эмоциональной, немного уставшей, но сильной.

С помощью перевоплощения в клоуна, который выходит на сцену развлекать, а за кулисами переживает трудности, KOLA пытается описать то состояние, когда на душе беспокойство, но ты продолжаешь улыбаться. И только оставаясь один на один с собой, позволяешь себе быть настоящим. Этот трек — будто бегство от одиночества в простоту, где можно избавиться от маски и дышать, танцевать.

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"Я всегда даже в ритмичные и, на первый взгляд, шутливые песни пытаюсь вложить нечто большее, чем просто рифмованные слова. Музыка для меня – это способ выразить эмоции и переживания, которые не всегда требуют описания словами. "Блюз" – именно такая песня, под нее хочется как танцевать, так и погрустить за тем, кто играет на струнах твоей души", — делится KOLA.