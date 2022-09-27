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"Коли настане день, закінчиться війна": Лео из Ирпеня растрогал Сеть, перепев хит "Океану Ельзи"

"Коли настане день, закінчиться війна": Лео из Ирпеня растрогал Сеть, перепев хит "Океану Ельзи"

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"Коли настане день, закінчиться війна": Лео из Ирпеня растрогал Сеть, перепев хит "Океану Ельзи"

Лео из Ирпеня / Фото: instagram.com/bushasasha

Трехлетний Лео из Ирпеня, прославившийся исполнением повстанческого гимна "Ой, у лузі червона калина", снова спел для поклонников.

Маленькая звезда Сети Лео теперь перепел хит группы "Океан Ельзи" – "Обійми".

На видео, которое разместил его папа Александр на своей странице в Instagram, мальчик сидит в авто и упорно поет трогательную композицию.

Кроме того, в конце видео папа спросил сына, что он сделает после победы Украины. Ответ Лео просто растрогал. Паренек закрыл глаза и шепотом произнес: "Да, мы победили!".

"Его откровенный ответ невероятно трогателен… Насколько сильно он желает мира. Я уверен, что каждый из нас ждет нашу победу так же сильно, как Лео. Приближаем победу вместе. Кто, чем может, на своих местах! Люди Украины объединяют в себе силу, добро и безграничную жажду свободы! Украина — это любовь!" – написал папа Лео.

В комментариях под видео пользователи были просто тронуты. Они благодарили Лео за такие теплые видео, которые поднимают настроение.

  • Солнышко! Мы обязательно победим!
  • В своем желании Лео показал желание всей Украины (Устами ребенка говорит истина).
  • Спасибо за такие видео! Так тепло от них! Лео невероятный

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