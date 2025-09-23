ТСН в социальных сетях

Коллега актера Дмитрия Завадского рассказала о его тяжелом состоянии после перенесенного инсульта

Артист на данный момент находится в больнице.

Автор публикации
Валерия Сулима
Коллега актера театра, кино и дубляжа Дмитрия Завадского рассказала подробности о его тяжелом состоянии.

На днях артиста госпитализировали в больницу, где он перенес инсульт. Сам 59-летний Дмитрий Завадский пока что не выходит на связь. Тем временем его коллега, актриса Алиса Гурьева рассказала в своем Facebook подробности о его состоянии. По ее словам, Завадский сейчас находится в больнице. Состояние актера пока что не улучшается.

"Сейчас Дима до сих пор остается в больнице. Состояние так себе", — говорит актриса.

Тем временем знакомая актера Нина Сулима в комментариях под постом Алисы Гурьевой написала, что навещала его в больнице. Она говорит, что артист очень благодарен всем за поддержку, в том числе и финансовую.

Отметим, 22 сентября стало известно, что заслуженный артист Украины Дмитрий Завадский находится в больнице с подозрением на инсульт. Состояние актера только ухудшалось. Наконец, он таки перенес инсульт. Тем временем коллеги артиста собирали средства ему на лечение и реабилитацию.

