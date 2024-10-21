Коллега Леси Никитюк рассекретил, как на нее повлияли отношения с младшим на 9 лет военным

Коллега ведущей Леси Никитюк – Богдан Шелудяк – рассекретил, как на нее повлияли отношения с возлюбленным-военным.

Знаменитость обычно тщательно скрывает свою личную жизнь. Когда Леся рассекретила роман с военным Дмитрием Бабчуком, для пользователей это стало "как гром среди ясного неба". Больше подробностей об их отношениях Никитюк не раскрывала, а вот ее коллеги поделились некоторыми наблюдениями. В частности, Богдан Шелудяк, соведущий Леси, подчеркнул, что она обрела свою любовь. Он говорит, что у его коллеги в глазах появилась искра. Более того, по словам Шелудяка, с появлением любви Никитюк просто расцвела.

Леся Никитюк со своим возлюбленным

"Леся – прекрасная девушка. Я просто очень рад за нее, за то, что она обрела свою любовь, и за то, что она просто расцвела. Я вижу, что у нее загорелись очень сильно глаза. И она… Есть цветок, который поливают, а есть цветок, который именно удобряют! Она вот как цветок, который расцвел очень. За ней очень приятно наблюдать", - рассказал Шелудяк в комментарии "Люкс ФМ".

Отметим, Леся Никитюк рассекретила роман с младшим на девять лет Дмитрием Бабчуком в начале октября. Недавно возлюбленный ведущей тоже подтвердил их отношения и опубликовал совместное романтическое фото.

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