Коллега Леси Никитюк высказался о ее тайной беременности и замечал ли изменения на съемках с ней

Данил Повар, Леся Никитюк

Реклама

Украинский комик Данил Повар впервые прокомментировал беременность ведущей Леси Никитюк, с которой снимался в одном фильме "Песики".

Ранее артистка делилась, что узнала о беременности прямо на съемках комедийной ленты. Тогда Леся решила скрыть от съемочной команды эту новость и продолжала работать, как ни в чем не бывало. И делала это настолько тщательно, что даже комик, который снимался с ней в одной сцене, не заметил никаких изменений.

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Так, в комментарии "Ранок у великому місті" Данил признался, что ни одного беременного животика не заметил, хотя и снимался в сценках, где его можно было хорошо разглядеть. Так же, по словам Повара, звезда даже ни на что не намекала в разговорах. Поэтому до последнего ничего никто не догадывался.

Реклама

"Честно, вообще не было. Я видел ее живот и даже и не думал. Мы говорили с ней, но о другом", — поделился звезда Сети.

Напомним, ведущая Леся Никитюк родила первенца 15 июня также тайно. Отцом ее сына стал военнослужащий Дмитрий Бабчук. Недавно звезда поделилась впечатлениями от первой недели материнства и почему отказалась от няни.