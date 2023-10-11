Коллега Нины Матвиенко рассказал о ее тяжелом детстве: "Она об этом вспоминала с болью"

Константин Грубич вспомнил, как в свое время они с Ниной Митрофановной побывали на ее малой родине.

Ведущий "Сніданку з 1+1" Константин Грубич поделился воспоминаниями о легендарной украинской певице Нине Матвиенко, с которой 11 октября прощаются в Киеве.

Как вспомнил шоумен, Нина Митрофановна участвовала во многих проектах, которые он вел. В свое время они даже ездили на малую родину исполнительницы. Как вспомнил Грубич, у легендарной артистки было тяжелое детство. В частности, в семье Нины Митрофановны было 11 детей, их дом был небольшим, а жили они не в достатке.

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Я не был ее другом – Нина Митрофановна принимала участие во многих наших проектах. Когда снимали "Смачну країну", в рамках проекта мы ездили на родину наших героев. Так я побывал в селе Неделище Житомирской области. Снимали дом, где Нина родилась. Это был 2006 год. Домик небольшой, стоит на краю села. В этом доме выросли 11 детей, Нина была пятой. Детство у нее было непростое — какое-то время жила в интернате. Об этом она вспоминала с болью", — вспомнил Константин Грубив в интервью Obozrevatel.

Ведущий добавил, что при жизни Нина Митрофановна всегда была на позитиве. Константин Грубич вспоминает певицу, как мудрую и хозяйственную женщину.

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/8.23.88

"Она очень хозяйственная женщина. Очень мудрая. А пословицы и поговорки – это для нее, как воды выпить. Как-то позвонил, а она говорит: сказку написала. И читала мне по телефону", — вспомнил ведущий.

Напомним, Нины Матвиенко не стало 8 октября. В последний путь исполнительницу провожают 11 октября в Киеве в Национальной Филармонии Украины. Помещение украсили белыми цветами, повсюду стоят портреты легендарной артистки, а вокруг собралось немало родных, коллег и поклонников певицы.

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