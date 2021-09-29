Коллеги Руслана Сеничкина удивили его сюрпризом к 42-летию

Коллеги Руслана Сеничкина удивили его сюрпризом к 42-летию

Ведущий на днях отпраздновал свой день рождения.

Популярный ведущий утреннего шоу "Сніданок с 1+1" Руслан Сеничкин, 27 сентября, отметил 42-летие.

Так, коллеги ведущего решили устроить ему оригинальный сюрприз. Для поздравления они заказали его "двойника" — панду.

Коллеги поздравляют Руслана Сеничкина / скриншот с видео

Огромная панда, с которой ассоциируют зрители ведущего, появилась утром во дворе офиса телеканала с воздушными шариками.

Большая панда / скриншот с видео

Все дружно начали петь Happy Birthday. Счастливый Руслан обрадовался такому поздравлению, с радостью вошел в кураж. Ведущий обнимался с огромной пандой и даже станцевал с ней.

Коллеги устроили сюрприз для именинника Руслана Сеничкина

Напомним, недавно Наталья Денисенко трогательно поздравила своего сына с днем рождения. Мальчику исполнилось четыре года.

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